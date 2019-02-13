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5 Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России. Здесь Вы можете не только просто общаться с интересными Вам людьми, но еще и обмениваться фотографиями и видео, принимать участие в группах разной направленности, узнавать о новых и интересных событиях Вашего города и вообще в мире - каждый пользователь найдет что-то интересное и увлекательное для себя. Ну и конечно же, не стоит забывать про изначальное назначение сети - поиск старых друзей и одноклассников, с которыми давно потеряна связь.



В iOS-версии Одноклассников Вы можете не только выкладывать фотографии, но и редактировать их с помощью разнообразных фильтров и эффектов. Доступно огромное количество смешных, познавательных и любопытных видеороликов. Присутствуют встроенные логические игры и аркады. А еще здесь реализована функция бесплатных звонков, что очень удобно, особенно когда хочется услышать голос родного Вам человека.



Вообще с Одноклассниками можно успеть и узнать очень много, но главное, что это не скучно, познавательно и интересно. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Одноклассники для Android

Одноклассники для Windows Phone