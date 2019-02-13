Одноклассники для iOS

Одноклассники 7.44 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Одноклассники 7.44 для iPhone, iPadОписание   Скачать Одноклассники 7.44 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (195.41 Мб) Скриншоты Одноклассники 7.44 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Одноклассники 7.44 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Одноклассники 7.44 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
2.79 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 2.79 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России. Здесь Вы можете не только просто общаться с интересными Вам людьми, но еще и обмениваться фотографиями и видео, принимать участие в группах разной направленности, узнавать о новых и интересных событиях Вашего города и вообще в мире - каждый пользователь найдет что-то интересное и увлекательное для себя. Ну и конечно же, не стоит забывать про изначальное назначение сети - поиск старых друзей и одноклассников, с которыми давно потеряна связь.

В iOS-версии Одноклассников Вы можете не только выкладывать фотографии, но и редактировать их с помощью разнообразных фильтров и эффектов. Доступно огромное количество смешных, познавательных и любопытных видеороликов. Присутствуют встроенные логические игры и аркады. А еще здесь реализована функция бесплатных звонков, что очень удобно, особенно когда хочется услышать голос родного Вам человека.

Вообще с Одноклассниками можно успеть и узнать очень много, но главное, что это не скучно, познавательно и интересно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Одноклассники:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 12 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Telegram 5.3 для iPhone, iPad

Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не

ДругВокруг 3.7.9 для iPhone, iPad

ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира

Twitter 7.41.2 для iPhone, iPad

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире

Одноклассники 7.43.2 для iPhone, iPad

Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России

WhatsApp Messenger 2.19.21 для iPhone

WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на

Viber 10.0 для iPhone

Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом

скачать Adguard

Отзывы о программе Одноклассники

Admin

Отзывов о программе Одноклассники 7.44 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 