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Booking.com для iOS

Booking.com 13.4 для iPhone, iPad

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Описание Booking.com 13.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Booking.com 13.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (95.8 Мб) Скриншоты Booking.com 13.4 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Booking.com 13.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Booking.com 13.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Booking.com - приложение от одноименного сервиса для быстрого и удобного бронирования проживания в более 635 000 отелях, апартаментах, хостелах, виллах и других вариантах размещения по всему миру. Это портал позволит Вам найти самый выгодный и оптимальный вариант размещения с гарантией лучшей цены.

Пользоваться Booking.com одно удовольствие. Если планируете поездку, то просто укажите город своего пребывания (достопримечательность, название гостиницы), дату поездки, количество дней и человек в номере - этого достаточно чтобы начать поиск подходящих вариантов. Есть и дополнительные фильтры, которые помогут конкретизировать требуемые варианты размещения: диапазон цены, отзывы, район города, дополнительные услуги и др.

Бывают ситуации, когда Вы уже находитесь в незнакомом городе, и отель нужен срочно, а времени на поиски нет, то Booking.com поможет и в этой ситуации - включите опцию определения геопозиции, а приложение подскажет Вам ближайшие гостиницы.

Чтобы окончательно определиться с местом размещения, о каждой номере можно узнать подробную информацию, посмотреть фотографии, почитать отзывы других пользователей. Прямо здесь же забронируйте понравившийся вариант, подтверждение о чем будет храниться в приложении и доступно даже без подключения к интернету, чтобы Вы могли использовать его при заезде. Кстати, цены можно смотреть в более чем 50 валютах мира.

Кроме всего, в Booking.com есть карты местности, чтобы лучше ориентироваться в поиске подходящего варианта. Для пользователей iPad можно также выделять участок на карте - именно там будут подбираться гостиничные номера.

В довершение хотелось бы отметить, что сервис Booking.com отмечен такими наградами как Победитель Tabby Awards и Выбор пользователей в 2014 году в категории «Путешествия, навигация, локальная информация и погода», а также Победитель Mobile Travel & Tourism Awards в 2014 году: «Лучшее приложение для планшета».

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Booking.com:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 158
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Booking.com

Admin

Отзывов о программе Booking.com 13.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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