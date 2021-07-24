Booking.com для Android

Описание
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Оценка: 2.25/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:28.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 551 | Статистика
Размер:66,75 Мб
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Booking.com - отличное приложение для путешественников, с помощью которого можно удобно искать и бронировать отели со своего Android-устройства.

Присутствуют все необходимые функции для поиска отелей, множество разнообразных поисковых фильтров, возможность просматривать фотографии отеля, читать отзывы посетителей и смотреть на карте месторасположение гостиницы. Каталог содержит более 800 000 отелей и апартаментов, а более 52 миллионов отзывов помогут удостовериться в правильности выбора. В избранном сохраняйте любимые отели и делитесь информацией с друзьями и близкими. 

Что нового в Booking.com 28.1?

  • На страницах объектов размещения появилась новая информация об уборке, социальном дистанцировании и других мерах по обеспечению здоровья и безопасности.

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