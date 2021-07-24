Booking.com для Android
|Оценка:
|2.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|28.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Booking.com
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 551 | Статистика
|Размер:
|66,75 Мб
|СКАЧАТЬ
Booking.com - отличное приложение для путешественников, с помощью которого можно удобно искать и бронировать отели со своего Android-устройства.
Присутствуют все необходимые функции для поиска отелей, множество разнообразных поисковых фильтров, возможность просматривать фотографии отеля, читать отзывы посетителей и смотреть на карте месторасположение гостиницы. Каталог содержит более 800 000 отелей и апартаментов, а более 52 миллионов отзывов помогут удостовериться в правильности выбора. В избранном сохраняйте любимые отели и делитесь информацией с друзьями и близкими.
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