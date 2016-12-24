Trivia Crack - игра- викторина, в которой ты сможешь проверить свою осведомлённость и сметливость, а также сразиться со всеми твоими друзьями.

Вопросы разделены на шесть категорий вопросов (Наука, Развлечение, Искусство, География, История и Спорт), которой соответствует определённый персонаж. Выиграет тот, кто первый соберёт всех шестерых персонажей!

Крутани колесо и пусть Фортуна решит, в какую категорию ты попадёшь. Если же повезёт угодить в особую, седьмую категорию - ты можешь вызвать своего соперника на поединок и отыграть у него любой из его персонажей.

Особенности Trivia Crack: