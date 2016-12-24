Trivia Crack - игра- викторина, в которой ты сможешь проверить свою осведомлённость и сметливость, а также сразиться со всеми твоими друзьями.
Вопросы разделены на шесть категорий вопросов (Наука, Развлечение, Искусство, География, История и Спорт), которой соответствует определённый персонаж. Выиграет тот, кто первый соберёт всех шестерых персонажей!
Крутани колесо и пусть Фортуна решит, в какую категорию ты попадёшь. Если же повезёт угодить в особую, седьмую категорию - ты можешь вызвать своего соперника на поединок и отыграть у него любой из его персонажей.
Особенности Trivia Crack:
- Испытание знаний по разным категориям
- Совмещай стратегию и сметливость
- Вызывай друзей на поединок
- Общайся по чату с соперниками во время игры
- Опубликуй свои достижения в соцсетях
- Переводи, оценивай и предлагай свои собственные вопросы