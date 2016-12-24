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Trivia Crack для Android

Trivia Crack 2.25.0 для Android

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Описание Trivia Crack 2.25.0 для AndroidОписание   Скачать Trivia Crack 2.25.0 для AndroidСКАЧАТЬ (65,15 Мб) Скриншоты Trivia Crack 2.25.0 для AndroidСкриншоты (16)   Статистика Trivia Crack 2.25.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trivia Crack 2.25.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Trivia Crack - игра- викторина, в которой ты сможешь проверить свою осведомлённость и сметливость, а также сразиться со всеми твоими друзьями.

Вопросы разделены на шесть категорий вопросов (Наука, Развлечение, Искусство, География, История и Спорт), которой соответствует определённый персонаж. Выиграет тот, кто первый соберёт всех шестерых персонажей!

Крутани колесо и пусть Фортуна решит, в какую категорию ты попадёшь. Если же повезёт угодить в особую, седьмую категорию - ты можешь вызвать своего соперника на поединок и отыграть у него любой из его персонажей.

Особенности Trivia Crack:

  • Испытание знаний по разным категориям
  • Совмещай стратегию и сметливость
  • Вызывай друзей на поединок
  • Общайся по чату с соперниками во время игры
  • Опубликуй свои достижения в соцсетях
  • Переводи, оценивай и предлагай свои собственные вопросы
Что нового в Trivia Crack 2.25.0 для Android?
  • Улучшения пользовательского интерфейса.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Trivia Crack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 717
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Trivia Crack отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Trivia Crack

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