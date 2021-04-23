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Cut the Rope: Time Travel для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 640 | Статистика
Размер:45,51 Мб
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Cut the Rope: Time Travel - каким-то образом сладкоежка Ам Ням раздобыл машину времени и отправился в прошлое навестить своих далеких предков в Каменном веке, Древнем Египте, средневековье, на Диком Западе, а также ненадолго проведать потомков в будущем.

Теперь игроку предстоит накормить вдвое больше голодных ртов, используя для этого все подручные средства, заморозку времени, телепорт, острые лезвия и прочие приспособления. В некоторых случаях можно воспользоваться сверхспособностями Ам Няма.

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