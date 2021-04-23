Cut the Rope: Time Travel для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZeptoLab
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 640 | Статистика
|Размер:
|45,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Cut the Rope: Time Travel - каким-то образом сладкоежка Ам Ням раздобыл машину времени и отправился в прошлое навестить своих далеких предков в Каменном веке, Древнем Египте, средневековье, на Диком Западе, а также ненадолго проведать потомков в будущем.
Теперь игроку предстоит накормить вдвое больше голодных ртов, используя для этого все подручные средства, заморозку времени, телепорт, острые лезвия и прочие приспособления. В некоторых случаях можно воспользоваться сверхспособностями Ам Няма.
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер...
Ищите и выделяйте слова среди хаотически расположенных букв в этой бесплатной...
Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой известную головоломку с числами,...
Doodle Alchemy – красивая и необычная головоломка, где вам предстоит создавать новые элементы....
Продолжение увлекательной обучающей головоломки для устройств под управлением ОС Android, в...
Бесплатная головоломка для мобильных Android-устройств, в которой пользователю необходимо...
Отзывы о программе Cut the Rope: Time Travel
Admin
Отзывов о программе Cut the Rope: Time Travel 1.15.0 пока нет, можете добавить...