Cut the Rope: Time Travel - каким-то образом сладкоежка Ам Ням раздобыл машину времени и отправился в прошлое навестить своих далеких предков в Каменном веке, Древнем Египте, средневековье, на Диком Западе, а также ненадолго проведать потомков в будущем.

Теперь игроку предстоит накормить вдвое больше голодных ртов, используя для этого все подручные средства, заморозку времени, телепорт, острые лезвия и прочие приспособления. В некоторых случаях можно воспользоваться сверхспособностями Ам Няма.