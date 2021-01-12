Fishdom для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.36.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Playrix Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 923 | Статистика
|Размер:
|140,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Fishdom - захватывающая головоломка в жанре «три в ряд» с уникальными возможностями, в которой игроку предстоит украшать аквариумы, играть с забавными рыбками, кормить их, смотреть, как они общаются.
Особенности игры:
- Уникальный геймплей: составляйте комбинации «три в ряд», декорируйте аквариумы, ухаживайте за рыбками и общайтесь с ними - и все это в одном месте!
- Проходите сотни увлекательных уровней.
- Исследуйте потрясающий подводный мир в компании удивительных 3D-рыбок. У каждой есть характер - познакомьтесь со всеми!
- Создайте идеальный аквариум с помощью великолепных подводных украшений.
- Оцените всю красоту моря, наслаждаясь совершенной графикой.
- Дайвинг веселее вместе: играйте со своими друзьями на Facebook!
- Исправления и улучшения
Японские кроссворды Катана 11.3
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Цветные Шарики — классическая головоломка для Android из серии «шарики», в которой...
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом...
Головоломки со спичками – правила головоломки очень простые: нужно убрать или добавить...
Random Mahjong – красочный и качественный вариант игры для Android. Для новичков предусмотрено...
Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от...
Отзывы о программе Fishdom
lomtiksira050 про Fishdom 5.13.0 [11-01-2021]
Когда устанавливал, думал смысл игры, что нужно спасать рыбу от акулы. А оказалось это составление одинаковых фигур в ряд.
| | Ответить