Fishdom для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.36.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 923 | Статистика
Размер:140,63 Мб
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Fishdom - захватывающая головоломка в жанре «три в ряд» с уникальными возможностями, в которой игроку предстоит украшать аквариумы, играть с забавными рыбками, кормить их, смотреть, как они общаются.

Особенности игры:

  • Уникальный геймплей: составляйте комбинации «три в ряд», декорируйте аквариумы, ухаживайте за рыбками и общайтесь с ними - и все это в одном месте!
  • Проходите сотни увлекательных уровней.
  • Исследуйте потрясающий подводный мир в компании удивительных 3D-рыбок. У каждой есть характер - познакомьтесь со всеми!
  • Создайте идеальный аквариум с помощью великолепных подводных украшений.
  • Оцените всю красоту моря, наслаждаясь совершенной графикой.
  • Дайвинг веселее вместе: играйте со своими друзьями на Facebook!
Что нового в Fishdom 5.36.0?
  • Исправления и улучшения
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Отзывы о программе Fishdom

lomtiksira050 про Fishdom 5.13.0 [11-01-2021]

Когда устанавливал, думал смысл игры, что нужно спасать рыбу от акулы. А оказалось это составление одинаковых фигур в ряд.
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