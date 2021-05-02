Mekorama для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Magni
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 468 | Статистика
|Размер:
|10 Мб
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Mekorama - захватывающая головоломка с отличной графикой, в которой нужно провести крошечного очаровательного робота из одной точки в другую, прокладывать путь в 50 уникальных 3D-картах.
Чтобы попасть в конечную точку придется управлять различными механизмами, переключать, перемещать и вращать блоки, избегать столкновения с опасными роботами и пр. Кроме этого доступен редактор карт, позволяющий самостоятельно создавать оригинальные уровни и делится ими с друзьями.
Особенности Мекорама:
- Уникальный расслабляющий геймплей.
- Очаровательные персонажи.
- Коллекционные карточки уровней.
- Встроенный редактор уровней.
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