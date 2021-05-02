Mekorama - захватывающая головоломка с отличной графикой, в которой нужно провести крошечного очаровательного робота из одной точки в другую, прокладывать путь в 50 уникальных 3D-картах.

Чтобы попасть в конечную точку придется управлять различными механизмами, переключать, перемещать и вращать блоки, избегать столкновения с опасными роботами и пр. Кроме этого доступен редактор карт, позволяющий самостоятельно создавать оригинальные уровни и делится ими с друзьями.

Особенности Мекорама: