Mekorama для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 468 | Статистика
Размер:10 Мб
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Mekorama - захватывающая головоломка с отличной графикой, в которой нужно провести крошечного очаровательного робота из одной точки в другую, прокладывать путь в 50 уникальных 3D-картах.

Чтобы попасть в конечную точку придется управлять различными механизмами, переключать, перемещать и вращать блоки, избегать столкновения с опасными роботами и пр. Кроме этого доступен редактор карт, позволяющий самостоятельно создавать оригинальные уровни и делится ими с друзьями.

Особенности Мекорама:

  • Уникальный расслабляющий геймплей.
  • Очаровательные персонажи.
  • Коллекционные карточки уровней.
  • Встроенный редактор уровней.
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