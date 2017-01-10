EMET 5.52 Описание СКАЧАТЬ ( 25,57 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Набор средств EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) - служебная программа, которая предотвращает эксплуатирование уязвимостей в программном обеспечении. Достигается это благодаря использованию технологий снижения рисков по блокированию различных действий эксплойтов для защиты приложений от атак, цель которых эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и изменение потока выполнения кода. Особенности EMET: Позволяет ввести новые возможности блокирования действий эксплойтов, а также включить DEP или ASLR по-умолчанию, например, для устаревшей Windows XP.

Имеет настраиваемую функцию закрепления сертификатов SSL/TLS, называемая "Доверие сертификатов", которая предназначена для обнаружения (и остановки) атак "злоумышленник в середине", в которых используется инфраструктура открытых ключей (PKI). Чтобы использовать функцию "Доверие сертификатов", необходимо указать список веб-сайтов, которые нужно защитить, и правила закрепления сертификатов, которые следует использовать для этих веб-сайтов.

Присутствоует поддержка групповых политик и диспетчер конфигураций System Center Configuration Manager.

Имеет два типа настроек: для системы в целом, т. е. общее правило для всех приложений в системе (System Status) и для конкретных приложений (Configure Applications).

Поддерживает встроенные профили защиты для быстрой настройки: Maximum Security Settings - включает все системные настройки на максимальный уровень. Recommended Security Settings - включает системные настройки до «рекомендуемого уровня». Понижает статус DEP и SEHOP до App Opt In, т.е. включая эти настройки (по-умолчанию) только для ключевых системных процессов.

Имеет дополнительные расширенные возможности для приложений, которые доступны из Application Configuration.

Имеет список процессов, для которых EMET будет включен по-умолчанию: веб-браузер MS Internet Explorer, Adobe Acrobat, Java, MS Office.

Позволяет отключать возможность завершения подконтрольного EMET процесса, в котором была замечена попытка эксплуатации (по умолчанию). Стоит уточнить, что: Использование технологий снижения рисков не гарантирует, что злоумышленники не смогут эксплуатировать уязвимости, однако максимально усложняет достижение этой цели.

EMET не является заменой антивируса или HIPS: не содержит баз сигнатур или специальных поведенческих шаблонов угроз.

EMET не является заменой песочнице и не способен эмулировать действия приложения.

EMET не является 100% системой защиты от эксплойтов, поскольку, по сути, ориентирован на отслеживание уже известных способов эксплуатации и не сможет помочь против методов эксплуатирования, которые ему неизвестны.

EMET ориентирован на продвинутых пользователей, которые умеют задавать соответствующие системные настройки и реагировать на поступающие сообщения. Внимание! Для работы приложения необходим Microsoft .NET Framework 4.0. Microsoft .NET Framework для Windows Что нового в EMET 5.52?

Различные улучшения и исправления Скриншоты EMET: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 275 Разработчик Microsoft Последнее обновление 10.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Защита данных Отзывы о программе EMET Admin Отзывов о программе EMET 5.52 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости