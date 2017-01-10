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EMET для Windows

EMET 5.52

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Описание EMET 5.52Описание   Скачать EMET 5.52СКАЧАТЬ (25,57 Мб) Скриншоты EMET 5.52Скриншоты (3)   Статистика EMET 5.52Статистика   Отзывы о EMET 5.52Отзывы (0)  
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Набор средств EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) - служебная программа, которая предотвращает эксплуатирование уязвимостей в программном обеспечении. Достигается это благодаря использованию технологий снижения рисков по блокированию различных действий эксплойтов для защиты приложений от атак, цель которых эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и изменение потока выполнения кода.

Особенности EMET:

  • Позволяет ввести новые возможности блокирования действий эксплойтов, а также включить DEP или ASLR по-умолчанию, например, для устаревшей Windows XP.
  • Имеет настраиваемую функцию закрепления сертификатов SSL/TLS, называемая "Доверие сертификатов", которая предназначена для обнаружения (и остановки) атак "злоумышленник в середине", в которых используется инфраструктура открытых ключей (PKI). Чтобы использовать функцию "Доверие сертификатов", необходимо указать список веб-сайтов, которые нужно защитить, и правила закрепления сертификатов, которые следует использовать для этих веб-сайтов.
  • Присутствоует поддержка групповых политик и диспетчер конфигураций System Center Configuration Manager.
  • Имеет два типа настроек: для системы в целом, т. е. общее правило для всех приложений в системе (System Status) и для конкретных приложений (Configure Applications).
  • Поддерживает встроенные профили защиты для быстрой настройки:
    • Maximum Security Settings - включает все системные настройки на максимальный уровень.
    • Recommended Security Settings - включает системные настройки до «рекомендуемого уровня». Понижает статус DEP и SEHOP до App Opt In, т.е. включая эти настройки (по-умолчанию) только для ключевых системных процессов.
  • Имеет дополнительные расширенные возможности для приложений, которые доступны из Application Configuration.
  • Имеет список процессов, для которых EMET будет включен по-умолчанию: веб-браузер MS Internet Explorer, Adobe Acrobat, Java, MS Office.
  • Позволяет отключать возможность завершения подконтрольного EMET процесса, в котором была замечена попытка эксплуатации (по умолчанию).

Стоит уточнить, что:

  • Использование технологий снижения рисков не гарантирует, что злоумышленники не смогут эксплуатировать уязвимости, однако максимально усложняет достижение этой цели.
  • EMET не является заменой антивируса или HIPS: не содержит баз сигнатур или специальных поведенческих шаблонов угроз.
  • EMET не является заменой песочнице и не способен эмулировать действия приложения.
  • EMET не является 100% системой защиты от эксплойтов, поскольку, по сути, ориентирован на отслеживание уже известных способов эксплуатации и не сможет помочь против методов эксплуатирования, которые ему неизвестны.
  • EMET ориентирован на продвинутых пользователей, которые умеют задавать соответствующие системные настройки и реагировать на поступающие сообщения.

Внимание! Для работы приложения необходим Microsoft .NET Framework 4.0.

Что нового в EMET 5.52?
Различные улучшения и исправления
Скриншоты EMET:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных

Отзывы о программе EMET

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