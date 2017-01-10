Набор средств EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) - служебная программа, которая предотвращает эксплуатирование уязвимостей в программном обеспечении. Достигается это благодаря использованию технологий снижения рисков по блокированию различных действий эксплойтов для защиты приложений от атак, цель которых эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и изменение потока выполнения кода.
Особенности EMET:
Позволяет ввести новые возможности блокирования действий эксплойтов, а также включить DEP или ASLR по-умолчанию, например, для устаревшей Windows XP.
Имеет настраиваемую функцию закрепления сертификатов SSL/TLS, называемая "Доверие сертификатов", которая предназначена для обнаружения (и остановки) атак "злоумышленник в середине", в которых используется инфраструктура открытых ключей (PKI). Чтобы использовать функцию "Доверие сертификатов", необходимо указать список веб-сайтов, которые нужно защитить, и правила закрепления сертификатов, которые следует использовать для этих веб-сайтов.
Присутствоует поддержка групповых политик и диспетчер конфигураций System Center Configuration Manager.
Имеет два типа настроек: для системы в целом, т. е. общее правило для всех приложений в системе (System Status) и для конкретных приложений (Configure Applications).
Поддерживает встроенные профили защиты для быстрой настройки:
Maximum Security Settings - включает все системные настройки на максимальный уровень.
Recommended Security Settings - включает системные настройки до «рекомендуемого уровня». Понижает статус DEP и SEHOP до App Opt In, т.е. включая эти настройки (по-умолчанию) только для ключевых системных процессов.
Имеет дополнительные расширенные возможности для приложений, которые доступны из Application Configuration.
Имеет список процессов, для которых EMET будет включен по-умолчанию: веб-браузер MS Internet Explorer, Adobe Acrobat, Java, MS Office.
Позволяет отключать возможность завершения подконтрольного EMET процесса, в котором была замечена попытка эксплуатации (по умолчанию).
Стоит уточнить, что:
Использование технологий снижения рисков не гарантирует, что злоумышленники не смогут эксплуатировать уязвимости, однако максимально усложняет достижение этой цели.
EMET не является заменой антивируса или HIPS: не содержит баз сигнатур или специальных поведенческих шаблонов угроз.
EMET не является заменой песочнице и не способен эмулировать действия приложения.
EMET не является 100% системой защиты от эксплойтов, поскольку, по сути, ориентирован на отслеживание уже известных способов эксплуатации и не сможет помочь против методов эксплуатирования, которые ему неизвестны.
EMET ориентирован на продвинутых пользователей, которые умеют задавать соответствующие системные настройки и реагировать на поступающие сообщения.
Внимание! Для работы приложения необходим Microsoft .NET Framework 4.0.