RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков. Все обучение построено в легкой игровой форме, позволяя без утомительного зазубривания научиться печатать без ошибок, не глядя на саму клавиатуру.

С помощью RapidTyping Вы сможете научиться эффективно использовать свою клавиатуру в любой раскладке, повысив скорость набора символов как кириллицей, так и латиницей. Удобно, что программа позволяет отслеживать прогресс любого ученика в виде графиков и таблиц, предоставляя доступ к расширенной статистике, которая легко экспортируется в PDF, HTM, XML, CSV форматы.

Это приложение полностью настраивается на предпочтения пользователя: фон, шрифты, звуки, вид клавиатуры, темы оформления, горячие клавиши и т.д. Реализовано несколько режимов мастерства в зависимости от уровня Ваших способностей. Отработка скоростного набора подается в форме легкой игры с интерактивными персонажами.

Для обучения можно использовать как существующие учебные планы, так и создавать свои собственные упражнения. При необходимости можно даже создать целый курс обучения для отработки навыков любого уровня. В добавок стоит отметить, что тренажер RapidTyping поддерживает несколько разных языков (русский, английский, украинский, венгерский и т.д.), и даже если на реальной клавиатуре нет нужной раскладки, то Вы можете использовать встроенную экранную клавиатуру, настроив ее по требуемым параметрам.

В целом, RapidTyping весьма интересное обучающее приложение, которое поможет развить навыки быстрого набора текста как взрослым, так и детям.