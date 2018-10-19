RapidTyping для Windows

RapidTyping 5.3

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Описание RapidTyping 5.3Описание   Скачать RapidTyping 5.3СКАЧАТЬ (13,67 Мб) Скриншоты RapidTyping 5.3Скриншоты (8)   Статистика RapidTyping 5.3Статистика   Отзывы о RapidTyping 5.3Отзывы (2)  
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4.43 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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RapidTyping - абсолютно бесплатный клавиатурный тренажер, который поможет Вам быстро освоить слепой десятипальцевый набора текста всего за несколько уроков. Все обучение построено в легкой игровой форме, позволяя без утомительного зазубривания научиться печатать без ошибок, не глядя на саму клавиатуру.

С помощью RapidTyping Вы сможете научиться эффективно использовать свою клавиатуру в любой раскладке, повысив скорость набора символов как кириллицей, так и латиницей. Удобно, что программа позволяет отслеживать прогресс любого ученика в виде графиков и таблиц, предоставляя доступ к расширенной статистике, которая легко экспортируется в PDF, HTM, XML, CSV форматы.

Это приложение полностью настраивается на предпочтения пользователя: фон, шрифты, звуки, вид клавиатуры, темы оформления, горячие клавиши и т.д. Реализовано несколько режимов мастерства в зависимости от уровня Ваших способностей. Отработка скоростного набора подается в форме легкой игры с интерактивными персонажами.

Для обучения можно использовать как существующие учебные планы, так и создавать свои собственные упражнения. При необходимости можно даже создать целый курс обучения для отработки навыков любого уровня. В добавок стоит отметить, что тренажер RapidTyping поддерживает несколько разных языков (русский, английский, украинский, венгерский и т.д.), и даже если на реальной клавиатуре нет нужной раскладки, то Вы можете использовать встроенную экранную клавиатуру, настроив ее по требуемым параметрам.

В целом, RapidTyping весьма интересное обучающее приложение, которое поможет развить навыки быстрого набора текста как взрослым, так и детям.

Что нового в RapidTyping 5.3?

Текущий урок:

  • Когда пользователь заканчивает последний урок в курсе, следующий курс начинается автоматически.

Список учеников:

  • Перемещение студентов между группами (используйте «перетаскивание» или горячие клавиши «Ctrl+X» и «Ctrl+V»)

Статистика:

  • Добавлены обозначения «Скорость» и «Точность» на ярлыке текущего элементы диаграммы.
  • Добавлены горячие клавиши «Shift» и «Ctrl» для выделения элеметов диаграммы статистики уроков.

Редактор уроков:

  • Перемещение уроков между секциями и курсами.
  • Добавлена команда «Создать секцию»
  • Окно «Свойства» удалено из «Редактора уроков».
  • Опция «Сохранять статистику незавершенного урока» была перемещена из секции «При закрытии приложения» в секцию «Продолжительность урока». Также эта опция становится недоступной, когда выбрана опция «Не останавливать урок».
  • Команда меню «Сохранить всё» сохраняет все курсы для всех клавиатурных раскладок.

Также:

  • Появляется окно «Предупреждение», если пользователь не имеет прав доступа к директориям «Student» или «Lesson».
  • В окне «Подтверждение» добавлен флажок «Применить ко всем» если вставляются уже существующие группы, студенты или курсы.
  • Исправлено более 50 незначительных ошибок.
Скриншоты RapidTyping:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 252
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлавиатурные тренажеры
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Отзывы о программе RapidTyping

Юрий про RapidTyping 5.2 [20-09-2018]

Выбираете в главном меню русский курс.
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Юрий про RapidTyping 5.2 [13-10-2017]

так и не понял как установить язык тренировки - русский. Может он вообще не задействован
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