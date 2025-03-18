OverKeys для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Angelo Convento
|Категория:
|Клавиатурные тренажеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.95 Мб
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OverKeys — экранная клавиатура, которая помогает изучать альтернативные раскладки клавиатуры, помимо стандартной QWERTY, такие как Dvorak, Canary, Colemark и другие, без необходимости менять физическую клавиатуру. Программа решает проблему того, что при изменении раскладки на физической клавиатуре не изменяются буквы, которые написаны на клавишах, следовательно, отсутствуют визуальные подсказки.
Приложение предоставляет широкий выбор настроек внешнего вида клавиатуры: изменение шрифтов, цветов, размеров и расстояния между клавишами. Экранную клавиатуру можно зафиксировать поверх других окон, что поможет набирать текст легко и быстро.
Основные возможности OverKeys:
- Помогает быстро освоить различные раскладки без необходимости менять физическую клавиатуру.
- Позволяет настраивать внешний вид клавиатуры: шрифты, цвета, размеры и расстояния между клавишами.
- Закрепление клавиатуры поверх всех окон для удобного доступа во время работы.
- Возможность скрыть клавиатуру при использовании, чтобы не мешала при наборе текста.
- Чистый и минималистичный интерфейс с фозможностью настройки под индивидуальные предпочтения.
- Поддержка матричной и сплит-матричной раскладки клавиатуры.
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