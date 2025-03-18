OverKeys — экранная клавиатура, которая помогает изучать альтернативные раскладки клавиатуры, помимо стандартной QWERTY, такие как Dvorak, Canary, Colemark и другие, без необходимости менять физическую клавиатуру. Программа решает проблему того, что при изменении раскладки на физической клавиатуре не изменяются буквы, которые написаны на клавишах, следовательно, отсутствуют визуальные подсказки.

Приложение предоставляет широкий выбор настроек внешнего вида клавиатуры: изменение шрифтов, цветов, размеров и расстояния между клавишами. Экранную клавиатуру можно зафиксировать поверх других окон, что поможет набирать текст легко и быстро.

Основные возможности OverKeys: