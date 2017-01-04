FullUpdate - программа для поиска новых версий и проверки обновлений установленных на компьютере программ.
Определяет, какие из поддерживаемых программ установлены в системе, делает запросы на официальные сайты этих программ и проверяет наличие на них более новой версии. Если таковая присутствует, приложение предоставляет возможность скачать и установить новую версию с учетом разрядности Вашей ОС. Вам останется только по желанию настроить устанавливаемую программу и завершить процесс установки.
Поддерживается проверка более ста популярных программ, все проверки и скачивания выполняются через официальные сайты. Автоматически обновит даже те программы, которые не умеют обновляться сами.
Помимо этого в есть раздел "Библиотека", в котором перечислены все поддерживаемые программы (более ста) с возможностью скачать и установить любую из них.
Что нового в FullUpdate 2017.01.01 build 23?
Улучшено отображение на экранах с высоким разрешением (FullHD, 2K, 4K)
Обновлена проверка BitComet, IrfanView, OpenVPN, SQLite Expert, Sublime Text и VirtualBox
Валерий про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [26-09-2016]
Великолепная программа-шустрая и бесплатная. Пользуюсь с удовольствием. | | Ответить
Аурик про FullUpdate 2015.09.15 [15-03-2016]
Как информатор о появлении новых версий установленных программ - FullUpdate работает неплохо.
А вот обновлять программы через неё на 64-битной Windows нужно осторожно - возможны нестыковки. Конкретный пример: у меня установлен файловый менеджер FAR в 64-битной версии, но при попытке обновить его через FullUpdate программа скачала и попыталась установить 32-битную версию менеджера.
Не всегда корректно определяется и номер версии установленной программы. Опять же конкретный пример: установлена свежая версия SUPERAntiSpyware, но FullUpdate показывает, что установлена предыдущая версия, и рекомендует скачать "новую". И пока так и не сделать - напоминание будет висеть.
Кстати, на сайте разработчика есть свежая версия FullUpdate 2016.02.28 build 10. В отличие от версий прошлого года, поставляемых в виде zip-архива, теперь программа выложена в виде инсталлятора. | | Ответить
EgoStuff в ответ Аурик про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [03-10-2016]
Спасибо за отзыв. Мы постоянно обновляем FullUpdate и исправляем недочёты и неточности в обновлениях. О подобных нестыковках вы можете написать на нашем сайте, мы постараемся их исправить в последующих версиях FullUpdate. | | Ответить