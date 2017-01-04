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FullUpdate для Windows

FullUpdate 2017.01.01 build 23

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Описание FullUpdate 2017.01.01 build 23Описание   Скачать FullUpdate 2017.01.01 build 23СКАЧАТЬ (3,46 Мб) Скриншоты FullUpdate 2017.01.01 build 23Скриншоты (4)   Статистика FullUpdate 2017.01.01 build 23Статистика   Отзывы о FullUpdate 2017.01.01 build 23Отзывы (5)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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FullUpdate - программа для поиска новых версий и проверки обновлений установленных на компьютере программ.

Определяет, какие из поддерживаемых программ установлены в системе, делает запросы на официальные сайты этих программ и проверяет наличие на них более новой версии. Если таковая присутствует, приложение предоставляет возможность скачать и установить новую версию с учетом разрядности Вашей ОС. Вам останется только по желанию настроить устанавливаемую программу и завершить процесс установки.

Поддерживается проверка более ста популярных программ, все проверки и скачивания выполняются через официальные сайты. Автоматически обновит даже те программы, которые не умеют обновляться сами.

Помимо этого в есть раздел "Библиотека", в котором перечислены все поддерживаемые программы (более ста) с возможностью скачать и установить любую из них.

Что нового в FullUpdate 2017.01.01 build 23?
  • Улучшено отображение на экранах с высоким разрешением (FullHD, 2K, 4K)
  • Обновлена проверка BitComet, IrfanView, OpenVPN, SQLite Expert, Sublime Text и VirtualBox
  • Добавлена поддержка qBittorrent x64
  • Небольшие доработки и исправления
Скриншоты FullUpdate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация - Обновления, патчи

Отзывы о программе FullUpdate

Станислав про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [15-10-2016]

Начиная с версии 18 программа не работает! зависает при проверке установленных приложений
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EgoStuff в ответ Станислав про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [17-10-2016]

Напишите на e-mail stuff.ego@gmail.com, попробуем решить проблему вместе.
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Валерий про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [26-09-2016]

Великолепная программа-шустрая и бесплатная. Пользуюсь с удовольствием.
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Аурик про FullUpdate 2015.09.15 [15-03-2016]

Как информатор о появлении новых версий установленных программ - FullUpdate работает неплохо.
А вот обновлять программы через неё на 64-битной Windows нужно осторожно - возможны нестыковки. Конкретный пример: у меня установлен файловый менеджер FAR в 64-битной версии, но при попытке обновить его через FullUpdate программа скачала и попыталась установить 32-битную версию менеджера.
Не всегда корректно определяется и номер версии установленной программы. Опять же конкретный пример: установлена свежая версия SUPERAntiSpyware, но FullUpdate показывает, что установлена предыдущая версия, и рекомендует скачать "новую". И пока так и не сделать - напоминание будет висеть.
Кстати, на сайте разработчика есть свежая версия FullUpdate 2016.02.28 build 10. В отличие от версий прошлого года, поставляемых в виде zip-архива, теперь программа выложена в виде инсталлятора.
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EgoStuff в ответ Аурик про FullUpdate 2016.09.25 build 19 [03-10-2016]

Спасибо за отзыв. Мы постоянно обновляем FullUpdate и исправляем недочёты и неточности в обновлениях. О подобных нестыковках вы можете написать на нашем сайте, мы постараемся их исправить в последующих версиях FullUpdate.
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