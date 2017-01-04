FullUpdate - программа для поиска новых версий и проверки обновлений установленных на компьютере программ.

Определяет, какие из поддерживаемых программ установлены в системе, делает запросы на официальные сайты этих программ и проверяет наличие на них более новой версии. Если таковая присутствует, приложение предоставляет возможность скачать и установить новую версию с учетом разрядности Вашей ОС. Вам останется только по желанию настроить устанавливаемую программу и завершить процесс установки.

Поддерживается проверка более ста популярных программ, все проверки и скачивания выполняются через официальные сайты. Автоматически обновит даже те программы, которые не умеют обновляться сами.

Помимо этого в есть раздел "Библиотека", в котором перечислены все поддерживаемые программы (более ста) с возможностью скачать и установить любую из них.