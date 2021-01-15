OP Auto Clicker — один из лучших автокликеров с простым интерфейсом для программирования повторных нажатий кнопок мыши. Наиболее актуально и востребовано это будет в онлайн играх, где многочисленные клики на определенную область или предмет, дают баллы, ресурсы или бонусы.

Настройки утилиты позволяют переназначать горячие клавиши, задавать интервалы нажатий в минутах, секундах и миллисекундах, указывать количество повторений и даже координаты кликов. Доступно 2 режима работы: нажатие на определенной области экрана (указываются конкретные координаты) и клики в месте расположения мыши в данный момент. Также присутствует возможность выбрать кнопку, которой будут совершаться нажатия, а также тип клика.

Ключевые особенности OP Auto Clicker: