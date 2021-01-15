OP Auto Clicker для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:844 Кб
СКАЧАТЬ
OP Auto Clicker скриншот № 1

OP Auto Clicker — один из лучших автокликеров с простым интерфейсом для программирования повторных нажатий кнопок мыши. Наиболее актуально и востребовано это будет в онлайн играх, где многочисленные клики на определенную область или предмет, дают баллы, ресурсы или бонусы.

Настройки утилиты позволяют переназначать горячие клавиши, задавать интервалы нажатий в минутах, секундах и миллисекундах, указывать количество повторений и даже координаты кликов. Доступно 2 режима работы: нажатие на определенной области экрана (указываются конкретные координаты) и клики в месте расположения мыши в данный момент. Также присутствует возможность выбрать кнопку, которой будут совершаться нажатия, а также тип клика.

Ключевые особенности OP Auto Clicker:

  • Программирование повторных кликов.
  • Настройка типа нажатий, интервала и количества повторений.
  • Настройка горячих клавиш.
  • Простой и лаконичный пользовательский интерфейс.
  • Не требует установки.
ТОП-сегодня раздела "Автоматизация"
 

скачать AutoHotkeyAutoHotkey 1.1.33.02

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

скачать Auto ShutDownAuto ShutDown 3.4

Auto ShutDown - программа для автоматического выключения компьютера. Выключит ПК согласно...

скачать Free Mouse Auto ClickerFree Mouse Auto Clicker 3.8.6

Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени...

скачать MInstAllMInstAll 1.0.1.68

MInstAll - достаточно удобный мастер автоматической установки приложений и настройки системы компьютера, работающий как упрощенный аналог WPI...

скачать Switch OffSwitch Off 3.5.1.950

Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять...

скачать Таймер выключалка TimerSwitchOffТаймер выключалка TimerSwitchOff 1.0

Таймер выключалка TimerSwitchOff - это очень удобное решение для создания напоминаний о важных делах, заданиях и событиях по установленному таймеру...

Отзывы о программе OP Auto Clicker

Admin

Отзывов о программе OP Auto Clicker 3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв