OP Auto Clicker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|opautoclicker.com
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|844 Кб
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OP Auto Clicker — один из лучших автокликеров с простым интерфейсом для программирования повторных нажатий кнопок мыши. Наиболее актуально и востребовано это будет в онлайн играх, где многочисленные клики на определенную область или предмет, дают баллы, ресурсы или бонусы.
Настройки утилиты позволяют переназначать горячие клавиши, задавать интервалы нажатий в минутах, секундах и миллисекундах, указывать количество повторений и даже координаты кликов. Доступно 2 режима работы: нажатие на определенной области экрана (указываются конкретные координаты) и клики в месте расположения мыши в данный момент. Также присутствует возможность выбрать кнопку, которой будут совершаться нажатия, а также тип клика.
Ключевые особенности OP Auto Clicker:
- Программирование повторных кликов.
- Настройка типа нажатий, интервала и количества повторений.
- Настройка горячих клавиш.
- Простой и лаконичный пользовательский интерфейс.
- Не требует установки.
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