Auto Mouse Clicker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,26 Мб
Auto Mouse Clicker - это бесплатная, простая и понятная программа авто-кликер. Утилита может имитировать нажатия левой, правой и средней кнопок мыши на любом окне. Программа создает карту экрана на основе координат, чтобы убедиться, что она щелкает именно там, где хочет пользователь. Программа определяет щелчки, используя координаты X и Y, заданные пользователем.
Нет ничего скучнее, чем тысячи раз щелкать мышкой во время игры в любимые игры, чтобы выполнить определенные задания. Нападение на врагов, строительство сооружений и другие задачи, требующие большого количества кликов, могут отнять у вас время и заставить вас скучать, они даже могут вызвать боль в запястье и повредить вашу мышь. Cookie Clickers, Minecraft, RuneScape, Adventure Capitalist, Skyrim, Mass Effect, Warcraft и многие другие увлекательные игры могут заставить вас сотни раз нажимать на одну и ту же точку.
Эта простая в использовании программа лучше всего подходит не только для автоматизации кликов в играх, но и на компьютере в целом. Утилита оснащена функцией Hotkey и может быть использована как макрорекордер. Также имеется функция сохранения записанного макроса в CSV-файл. Этот файл включает данные о положении X, положении Y, средней кнопке мыши, левой кнопке мыши и правой кнопке мыши. Вы также сможете удалить записи из данных перед сохранением макроса. Также имеется функция воспроизведения записи перед сохранением CSV-файла.
Эта программа позволяет выбрать количество циклов. Таким образом, вы можете выбрать нужное вам количество циклов или создать бесконечный цикл. Пользователи могут выбирать между записью по времени и записью по событиям. При записи по времени учитывается время, прошедшее между движениями мыши, тогда как при записи по событиям оно не учитывается.
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