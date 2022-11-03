Auto Mouse Clicker - это бесплатная, простая и понятная программа авто-кликер. Утилита может имитировать нажатия левой, правой и средней кнопок мыши на любом окне. Программа создает карту экрана на основе координат, чтобы убедиться, что она щелкает именно там, где хочет пользователь. Программа определяет щелчки, используя координаты X и Y, заданные пользователем.

Нет ничего скучнее, чем тысячи раз щелкать мышкой во время игры в любимые игры, чтобы выполнить определенные задания. Нападение на врагов, строительство сооружений и другие задачи, требующие большого количества кликов, могут отнять у вас время и заставить вас скучать, они даже могут вызвать боль в запястье и повредить вашу мышь. Cookie Clickers, Minecraft, RuneScape, Adventure Capitalist, Skyrim, Mass Effect, Warcraft и многие другие увлекательные игры могут заставить вас сотни раз нажимать на одну и ту же точку.

Эта простая в использовании программа лучше всего подходит не только для автоматизации кликов в играх, но и на компьютере в целом. Утилита оснащена функцией Hotkey и может быть использована как макрорекордер. Также имеется функция сохранения записанного макроса в CSV-файл. Этот файл включает данные о положении X, положении Y, средней кнопке мыши, левой кнопке мыши и правой кнопке мыши. Вы также сможете удалить записи из данных перед сохранением макроса. Также имеется функция воспроизведения записи перед сохранением CSV-файла.

Эта программа позволяет выбрать количество циклов. Таким образом, вы можете выбрать нужное вам количество циклов или создать бесконечный цикл. Пользователи могут выбирать между записью по времени и записью по событиям. При записи по времени учитывается время, прошедшее между движениями мыши, тогда как при записи по событиям оно не учитывается.