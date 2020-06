Оцените программу!

5 AutoHotkey - программа предназначена для настройки клавиатуры, джойстика и мыши и назначения горячих клавиш. Позволяет переназначить практически любые клавиши и кнопки на любых устройствах. Приложение распространяется с открытыми исходными кодами. Содержит свой собственный скриптовый язык с огромными возможностями для написания скриптов, которые смогут отслеживать нажатие клавиш на клавиатуре, движения мыши и работу прочих устройств управления.



С помощью AutoHotkey вы сможете: Автоматизировать почти все процессы лишь нажатием клавиши или кликом мыши. Вы можете писать макросы вручную или с использованием макрорегистраторов.

Задавать "горячие" клавиши для клавиатуры, джойстика и мыши. Практически любая клавиша, кнопка или комбинация может стать "горячей" клавишей.

Использовать автозамену при печатании. Например, аббревиатура "btw" может автоматически заменяться на "by the way".

Создавать пользовательские формы ввода данных, пользовательские интерфейсы и меню.

Переназначать клавиши и кнопки на клавиатуре, джойстике или мыши.

Передавать сигналы ручного пульта дистанционного управления через клиентский скрипт WinLIRC.

Пользоваться уже существующими скриптами AutoIt v2, а также добавлять в них новые возможности.

Конвертировать любой скрипт в EXE-файл, который затем можно запустить даже на компьютерах, где не установлен AutoHotkey.