AutoHotkey для Windows

AutoHotkey 1.1.32

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Описание AutoHotkey 1.1.32Описание   Скачать AutoHotkey 1.1.32СКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты AutoHotkey 1.1.32Скриншоты (2)   Статистика AutoHotkey 1.1.32Статистика   Отзывы о AutoHotkey 1.1.32Отзывы (25)  
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3.75 из 5, всего оценок - 359
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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AutoHotkey - программа предназначена для настройки клавиатуры, джойстика и мыши и назначения горячих клавиш. Позволяет переназначить практически любые клавиши и кнопки на любых устройствах.

Приложение распространяется с открытыми исходными кодами. Содержит свой собственный скриптовый язык с огромными возможностями для написания скриптов, которые смогут отслеживать нажатие клавиш на клавиатуре, движения мыши и работу прочих устройств управления.

С помощью AutoHotkey вы сможете:

  • Автоматизировать почти все процессы лишь нажатием клавиши или кликом мыши. Вы можете писать макросы вручную или с использованием макрорегистраторов.
  • Задавать "горячие" клавиши для клавиатуры, джойстика и мыши. Практически любая клавиша, кнопка или комбинация может стать "горячей" клавишей.
  • Использовать автозамену при печатании. Например, аббревиатура "btw" может автоматически заменяться на "by the way".
  • Создавать пользовательские формы ввода данных, пользовательские интерфейсы и меню.
  • Переназначать клавиши и кнопки на клавиатуре, джойстике или мыши.
  • Передавать сигналы ручного пульта дистанционного управления через клиентский скрипт WinLIRC.
  • Пользоваться уже существующими скриптами AutoIt v2, а также добавлять в них новые возможности.
  • Конвертировать любой скрипт в EXE-файл, который затем можно запустить даже на компьютерах, где не установлен AutoHotkey.
AutoHotkey
AutoHotkey
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)55 / 294 030
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Автоматизация
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Отзывы о программе AutoHotkey

Никита про AutoHotkey 1.1.30.01 [26-03-2019]

Я вообще ничего не понимаю подскажите пж
6 | 20 | Ответить

дима про AutoHotkey 1.1.29.01 [21-06-2018]

безопасно?
18 | 104 | Ответить

Морган про AutoHotkey 1.1.24.04 [11-02-2017]

Вы чо лохи? Для CRMP подходит, т.к там биндить надо везде.
Качайте, прога ТОПЧЕГ, не пожалеете
12 | 31 | Ответить

Артём в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.24.05 [07-03-2017]

Отличная программа когда играл в crmp очень была нужна, но сейчас я играю в GTA Online. Если вы играете в crmp она вам очень нужна!
7 | 9 | Ответить

Роман в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.26.01 [29-07-2017]

Вообще то для этого сущевствует Биндер от Кваса.
5 | 24 | Ответить

Никита в ответ Роман про AutoHotkey 1.1.30.03 [16-03-2020]

здравия жилаю
1 | | Ответить

Петя про AutoHotkey 1.1.24.01 [16-11-2016]

Назвать ее программой как_то язык не поворачивается, а тем более прогой, это похоже на программирование.
5 | 2 | Ответить

Андрей Варфоломеевич про AutoHotkey 1.1.24.01 [22-10-2016]

говно динозавра, даже на моей 7х64 не работают команды-примеры с script-coding. Единственное на что эта срань способна - это перенести действ с ctrl(^) на лкм в готике. RButton::^w хоть и компилится, да ни хрена не делает!
3 | 4 | Ответить

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