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BlueSoleil 10.0.498.0 BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными AutoHotkey 1.1.30.03 AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте PaperScan 3.0.111 Free PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым