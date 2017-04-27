SARDU для Windows

SARDU 3.2.1

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SARDU (Shardana Antivirus Rescue Disk Utility) - продвинутое приложение для создания загрузочных флешек или дисков с набором полезных утилит для настройки операционной системы или ее восстановления. Бывают ситуации, когда в результате внутреннего сбоя или действия вируса операционка перестает загружаться, а доступ к важным файлам и программам находится под угрозой. Чтобы избежать таких ситуаций как раз и стоит заранее приготовить загрузочный носитель с нужными в работе утилитами.

SARDU позволяет помещать в состав сборки разнообразные средства диагностики и наладки системы, антивирусные приложения, дистрибутивы операционных систем (Linux и Windows). К сожалению, в бесплатной версии пользователь ограничен предложенным списком инструментов. Платная (Pro-версия) содержит раздел "Extra", куда можно помещать любые приложения и программы по своему желанию - они тоже будут доступны в загрузочном носителе.

Весьма удобно, что механизм размещения в своей сборке утилит, антивирусов и операционок максимально упрощен: Вам не надо рыскать на просторах интернета в поисках официальной загрузки установочных файлов - разработчики реализовали прямой доступ к линкам на загрузку прямо из этого приложения. Вам остается только отметить нужные инструменты.

После того как все требуемые программы закачаны, выделите их и определитесь с носителем - USB и CD/DVD-диск (в правой части рабочего окна нужно будет нажать на соответствующую иконку). Чтобы проверить результат, прямо в SARDU реализован эмулятор QEMU.

В довершение стоит отметить, что программа полностью портативна и не требует установки в систему. В целом же, все достаточно понятно - создавайте загрузочные восстановительные диски с набором полезных утилит, наполняя список по своему усмотрению.

Скриншоты SARDU:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 689
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе SARDU

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