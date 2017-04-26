Vidiot - простой в использовании и бесплатный видеоредактор, собравший в себе все необходимое для редактирования видеофайлов в домашних условиях. Это нелинейный видеоредактор с открытым исходным кодом и достаточным функционалом для создания и редактирования клипов и фильмов.

Вы можете сделать собственный шедевр, смешав видео, аудио и фото в один ролик. Добавлять файлы можно простым перетаскиванием в окно программы. Поддерживает все популярные медиа форматы: AVI, MOV, MP4, WAV, MP3, JPG, GIF и т.д.

Особенности приложения: