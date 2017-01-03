Surf Anonymous - удобная программа, позволяющая скрыть реальный IP-адрес и безопасно серфить в интернете. Активно пользуясь сетевыми ресурсами, делая покупки в интернете, общаясь на форумах и т.д., каждый пользователь рискует быть отслеженным для извлечения конфиденциальной и персональной информации, что может стать причиной блокировки или утечки приватных данных, таких как номера кредитных карт, местоположение, пароли от сервисов и т.д.

Поэтому анонимность ежедневного серфинга как никогда актуальна. Программа скроет IP-адрес, заменив его на фейковый, и любой сервис или хакер, который попытается через поддельный ай-пи получить информацию о Вас, останется ни с чем.

Программа поддерживает работу с самыми популярными браузерами: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Глобальных настроек в приложении нет. При запуске приложения отображается Ваш реальный IP-адрес и местоположение (страна). Нажав на кнопку выбора фейковых локаций (или флажок рядом с ней) откроется список доступных стран: Германия, Бразилия, Польша, Греция, Нигерия, Россия, Швеция, Украина, Панама и многие другие (всего более 70). Выбирайте любую какая понравится или нужна. При этом в настройках можно установить частоту смены IP-адреса вплоть до поминутной подмены. Есть и опция автоматического выбора фейковой локации.

В целом, Surf Anonymous поможет любому пользователю сохранить свою анонимность в сети без сложных манипуляций и специфических знаний в несколько простых действий.