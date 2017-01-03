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Surf Anonymous для Windows

Surf Anonymous Free 2.5.6.8

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Описание Surf Anonymous Free 2.5.6.8Описание   Скачать Surf Anonymous Free 2.5.6.8СКАЧАТЬ (2,39 Мб) Скриншоты Surf Anonymous Free 2.5.6.8Скриншоты (4)   Статистика Surf Anonymous Free 2.5.6.8Статистика   Отзывы о Surf Anonymous Free 2.5.6.8Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Surf Anonymous - удобная программа, позволяющая скрыть реальный IP-адрес и безопасно серфить в интернете. Активно пользуясь сетевыми ресурсами, делая покупки в интернете, общаясь на форумах и т.д., каждый пользователь рискует быть отслеженным для извлечения конфиденциальной и персональной информации, что может стать причиной блокировки или утечки приватных данных, таких как номера кредитных карт, местоположение, пароли от сервисов и т.д.

Поэтому анонимность ежедневного серфинга как никогда актуальна. Программа скроет IP-адрес, заменив его на фейковый, и любой сервис или хакер, который попытается через поддельный ай-пи получить информацию о Вас, останется ни с чем.

Программа поддерживает работу с самыми популярными браузерами: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Глобальных настроек в приложении нет. При запуске приложения отображается Ваш реальный IP-адрес и местоположение (страна). Нажав на кнопку выбора фейковых локаций (или флажок рядом с ней) откроется список доступных стран: Германия, Бразилия, Польша, Греция, Нигерия, Россия, Швеция, Украина, Панама и многие другие (всего более 70). Выбирайте любую какая понравится или нужна. При этом в настройках можно установить частоту смены IP-адреса вплоть до поминутной подмены. Есть и опция автоматического выбора фейковой локации.

В целом, Surf Anonymous поможет любому пользователю сохранить свою анонимность в сети без сложных манипуляций и специфических знаний в несколько простых действий.

Примечание. Бесплатная версия программы позволяет использовать подменный IP-адрес серверов, расположенных только в США.

Скриншоты Surf Anonymous:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 203
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое

Отзывы о программе Surf Anonymous

jenyqwer про Surf Anonymous Free 2.5.2.8 [05-05-2016]

Лохотрон, на бесплатной версии не работает, как был IP адрес старый таким и остался, так что думаю что и на платной версии не заработает
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