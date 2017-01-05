Markdown Edit - полноценный маркдаун-редактор, который ориентирован на удобную обработку документа, поддерживает горячие клавиши, совместим с HTML-форматом и другими текстовыми файлами. Кто не знает, то поясним, что Markdown - это облегчённый язык разметки, созданный с целью написания максимально читабельного и удобного для правки текста. При этом такой текст может быть быстро преобразован в другие языки для более продвинутых публикаций, например в HTML, Rich Text и другие форматы.

В Markdown Edit достаточно просто вести редактирование всего документа, сразу оценивая "по горячим следам" как будет выглядеть текст уже в виде HTML-страницы благодаря специальному встроенному конвертеру. Программа имеет все основные возможности текстового редактора: перенос слов, подсветка синтаксиса, проверка орфографии, копирование/вставка/вырезание, работа со шрифтами и т.д.

Интерфейс редактора хоть и лаконичен, но достаточно привлекателен: тут не содержится лишних настроек - реализовано только все самое необходимое для качественной работы. Присутствует панель инструментов, есть строка состояния, можно создавать вкладки и т.д. Как уже отмечалось выше, поддерживаются горячие клавиши, что позволяет быстро выполнить нужную команду.

Готовый документ сохраняется в формате Markdown (.MD), что удобно для его последующего использования в других приложениях. В целом, все очень удобно и комфортно: web-разработчики по достоинству оценят редактор Markdown Edit, который упростит работу с набором HTML-документа.