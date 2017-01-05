Скачать Яндекс.Браузер
Markdown Edit для Windows

Markdown Edit 1.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Markdown Edit 1.32Описание   Скачать Markdown Edit 1.32СКАЧАТЬ (36,76 Мб) Скриншоты Markdown Edit 1.32Скриншоты (2)   Статистика Markdown Edit 1.32Статистика   Отзывы о Markdown Edit 1.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Markdown Edit - полноценный маркдаун-редактор, который ориентирован на удобную обработку документа, поддерживает горячие клавиши, совместим с HTML-форматом и другими текстовыми файлами. Кто не знает, то поясним, что Markdown - это облегчённый язык разметки, созданный с целью написания максимально читабельного и удобного для правки текста. При этом такой текст может быть быстро преобразован в другие языки для более продвинутых публикаций, например в HTML, Rich Text и другие форматы.

В Markdown Edit достаточно просто вести редактирование всего документа, сразу оценивая "по горячим следам" как будет выглядеть текст уже в виде HTML-страницы благодаря специальному встроенному конвертеру. Программа имеет все основные возможности текстового редактора: перенос слов, подсветка синтаксиса, проверка орфографии, копирование/вставка/вырезание, работа со шрифтами и т.д.

Интерфейс редактора хоть и лаконичен, но достаточно привлекателен: тут не содержится лишних настроек - реализовано только все самое необходимое для качественной работы. Присутствует панель инструментов, есть строка состояния, можно создавать вкладки и т.д. Как уже отмечалось выше, поддерживаются горячие клавиши, что позволяет быстро выполнить нужную команду.

Готовый документ сохраняется в формате Markdown (.MD), что удобно для его последующего использования в других приложениях. В целом, все очень удобно и комфортно: web-разработчики по достоинству оценят редактор Markdown Edit, который упростит работу с набором HTML-документа.

Примечание. Для работы редактора необходим .NET Framework 4.6.

Что нового в Markdown Edit 1.32?
  • Другие улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Markdown Edit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML - Редакторы

Отзывы о программе Markdown Edit

Admin

Отзывов о программе Markdown Edit 1.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 