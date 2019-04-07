Программы для Windows » Web разработчику » HTML » Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141
Soft4Boost Audio Mixer для Windows

Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141Описание   Скачать Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141СКАЧАТЬ (83,66 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Audio Mixer - интересная программа для создания собственных и неповторимых музыкальных композиций на основе нескольких аудиофайлов. С этим приложением каждый пользователь может почувствовать себя настоящим DJ, превращая отдельные треки в уникальные микшированные дорожки.

Функциональные возможности программы порадуют даже опытных меломанов, а база доступных мелодий, рингтонов и эффектов настолько многообразна, что созданный Вами проект в последствии можно будет многократно модернизировать и улучшать. Готовый аудиофайл может быть сохранен в один из популярных форматов - .mp3, .aac, .wav, .amr, .m4a, .wma. Одним словом, почувствуйте себя настоящим композитором, придумывая собственные музыкальные миксы, ремиксы или даже саундтреки.

Soft4Boost Audio Mixer
Soft4Boost Audio Mixer
Soft4Boost Audio Mixer
Soft4Boost Audio Mixer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыограничения сохранения готового файла
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML
ТОП-сегодня раздела "HTML"
 

HtmlReader 2.5.86.183

HtmlReader - довольно неплохой редактор html кода со встроенным браузером в котором реализован широкий выбор инструментов просмотра html страницы с различными

Total HTML Converter 5.1.0.61

Total HTML Converter - удобная программа для преобразования HTML файлов в DOC, PDF, XLS, JPG, TIFF, RTF или TXT. Очень простая в использовании - выбираете файлы и

htm2chm 3.0.9.3

htm2chm - программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например скачанные offline браузерами) в один CHM файл

phpDesigner 8.1.2

phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим

HTMLProtector 3.5

HTMLProtector - программа для защиты HTML кода и графики на ваших web-страницах. Также предотвращает распознавание email адресов на вашей странице различными

Unicode2Ansi WebSam 2.0

Unicode2Ansi WebSam - компактная утилита, позволяющая преобразовывать html и другие текстовые файлы из кодировки utf8 (Unicode) в ANSI, то есть переводить текст из

скачать Adguard

Отзывы о программе Soft4Boost Audio Mixer

Admin

Отзывов о программе Soft4Boost Audio Mixer 5.2.3.141 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 