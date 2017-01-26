Ummy Video Downloader для Mac

Ummy Video Downloader 1.45 для Mac

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Описание Ummy Video Downloader 1.45 для MacОписание   Скачать Ummy Video Downloader 1.45 для MacСКАЧАТЬ (13,26 Мб) Скриншоты Ummy Video Downloader 1.45 для MacСкриншоты (2)   Статистика Ummy Video Downloader 1.45 для MacСтатистика   Отзывы о Ummy Video Downloader 1.45 для MacОтзывы (0)  
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Ummy Video Downloader – это действительно простая и удобная программа, которая поможет вам сохранить видеоролики с YouTube за считанные секунды. Как только вы скопируете URL понравившегося видео на сайте Youtube, ссылка автоматически появится в интерфейсе приложения, так что вам нужно всего лишь выбрать качество видео и нажать на кнопку для начала загрузки.

Кроме того, это приложение позволяет скачивать музыку в формате MP3 с Youtube. Если Вы не нуждаетесь в видеоряде, Вы можете использовать Ummy Video Downloader для создания собственной музыкальной библиотеки. Скачиваемые файлы можно сохранять в любой папке на локальном компьютере.

Скриншоты Ummy Video Downloader:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение в работе программы1 пробная загрузка
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 314
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Ummy Video Downloader

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