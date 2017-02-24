Программы для Windows » Видео » Редакторы » Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583
Soft4Boost Video Studio для Windows

Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583Описание   Скачать Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583СКАЧАТЬ (115,95 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583Скриншоты (8)   Статистика Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.41 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Video Studio - полнофункциональный редактор для создания профессиональных высококачественных видеороликов и клипов в домашних условиях. Тут подготовлен достаточно разнообразный инструментарий, который сделает Ваш проект интересным, эффектным и неповторимым.

Для работы можно использовать как готовые видео на ПК, так и захватить видеокартинку с экрана монитора или камеры. Комбинируя отдельные файлы, добавьте к ним разнообразные эффекты и переходы, нанесите подпись, используйте один из 300 готовых эффектов и многое другое для получения действительно впечатляющего фильма.

Каждый эпизод можно отредактировать, поэскпериментировать со звуком, добавить информацию из различных внешних устройств. Встроенный алгоритм автоматического определения сцены позволяет быстро перемещаться, редактировать файлы и предотвращает ошибки при нарезке и комбинировании отдельных фрагментов.

Продвинутые пользователи по достоинству оценят гибкую и тонкую настройку видео/аудио параметров и характеристик на выходе.

Готовая работа может быть записана на DVD или Blu-Ray, а также экспортирована в различные видеоформаты, преобразована для планшетов, смартфонов и других портативных устройств.

Итак, используя Soft4Boost Video Studio, Вы сможете:

  • редактировать видео почти всех видеоформатов, включая HD,
  • комбинировать фотографии, видео и аудиофайлы в одном фильме,
  • выполнять аккуратный монтаж, используя шкалу времени,
  • экспериментировать с более чем 300 переходами,
  • использовать различные видео- и аудиоэффекты,
  • применять к своему видео наложения изображений или видео,
  • создавать собственные субтитры,
  • добавлять титры в начале или в конце своего фильма,
  • выполнять цветокоррекцию изображения,
  • стабилизировать видео, избавляясь от тряски изображения,
  • создавать дисковое меню, настраивать его по своему усмотрению, добавлять фоновую музыку,
  • записывать свои фильмы на Blu-ray и DVD-диски,
  • загружать свои коллекции в мобильные устройства.
Скриншоты Soft4Boost Video Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Soft4Boost Video Studio

Admin

Отзывов о программе Soft4Boost Video Studio 3.4.7.583 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Weather Watcher Live

EMDB

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

WavePad

Free Download Manager

Screamer Radio

Adguard

The Bat! Home

XviD4PSP

Connectify

ACDSee

Балаболка

Calibre

Viber

WinSCP

Artweaver

Notepad++

 
 