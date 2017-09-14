Bad Piggies HD – головоломка от создателей игры про злых птичек и коварных свинок. На этот раз вам предстоит принять сторону свиней и проучить обнаглевших птиц.

Для этого, в распоряжение хитрых свиней будут находиться определенные наборы запчастей. Из них нужно соорудить некое подобие транспортного средства, которое должно добраться до места назначения и не развалиться по пути, ну или развалиться в необходимом месте. Помогите свиньям отомстить птицам и создавайте совершенно безумные ездящие, ползающие и летающие аппараты.

Старайтесь заработать как можно больше звезд – это даст вам возможность открыть дополнительных 40 уровней. Не стесняйтесь перепроходить уровни, так как для достижения всех целей нужно конструировать различные устройства с разными способами управления. Если возникли трудности, подсказка всегда покажет какие аппараты можно построить из предложенных запчастей.