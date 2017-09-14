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Bad Piggies HD для Android

Bad Piggies HD 2.3.3 для Android

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Описание Bad Piggies HD 2.3.3 для AndroidОписание   Скачать Bad Piggies HD 2.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (65,67 Мб) Скриншоты Bad Piggies HD 2.3.3 для AndroidСкриншоты (20)   Статистика Bad Piggies HD 2.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bad Piggies HD 2.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Bad Piggies HD – головоломка от создателей игры про злых птичек и коварных свинок. На этот раз вам предстоит принять сторону свиней и проучить обнаглевших птиц.

Для этого, в распоряжение хитрых свиней будут находиться определенные наборы запчастей. Из них нужно соорудить некое подобие транспортного средства, которое должно добраться до места назначения и не развалиться по пути, ну или развалиться в необходимом месте. Помогите свиньям отомстить птицам и создавайте совершенно безумные ездящие, ползающие и летающие аппараты.

Старайтесь заработать как можно больше звезд – это даст вам возможность открыть дополнительных 40 уровней. Не стесняйтесь перепроходить уровни, так как для достижения всех целей нужно конструировать различные устройства с разными способами управления. Если возникли трудности, подсказка всегда покажет какие аппараты можно построить из предложенных запчастей.

 

Скриншоты Bad Piggies HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 238
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки
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