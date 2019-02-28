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Angry Birds 2 для Android

Angry Birds 2 2.26.1 для Android

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Описание Angry Birds 2 2.26.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds 2 2.26.1 для AndroidСКАЧАТЬ (61,09 Мб) Скриншоты Angry Birds 2 2.26.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Angry Birds 2 2.26.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds 2 2.26.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds 2 - увлекательное продолжение одной из самых знаменитых мобильных игры всех времен, в которой вас ждет встреча как с уже полюбившимися, так и новыми героями. В Angry Birds 2 разработчики реализовали новую эру стрельбы из рогаток с невероятной графикой, сложными многоэтапными уровнями, хитрыми Свинобоссами и еще большей разрушаемостью игрового мира.

Теперь вы сами определяете, какую Птицу пустить в полет, и только от вашего решения зависит, сможете ли вы отбить и спасти яйца от ненасытных Свинов. Разрушайте строения, получайте бонусные очки и открывайте новых Злых Птичек, готовых нанести сокрушающий удар по мерзкому зеленому врагу с помощью особых возможностей.

Много внимания в новой версии битвы Птиц и Свинов уделено графической составляющей: на свинском острове вы повстречаете экзотические растения, разнообразные препятствия и множество мелких деталей, которые сделают игровой процесс еще более интересным. Кроме того, появились уровни, состоящие из нескольких этапов, для прохождения которых придется изрядно попотеть.

В особо сложных ситуациях используйте заклинания - метели, острые перцы, золотые утки и другое, что даст преимущество в борьбе с наглыми Свиньями. А еще есть Могучий орел, который в любую минуту может прийти на помощь, камнем обрушившись на свиные укрепления.

Как и ранее, гра позволяет соревноваться с игроками со всего мира за звание лучшего метателя птиц. Каждый день проводятся новые турниры, за которые начисляются дополнительные перья, используемые для увеличения уровня птиц.

Ну и нельзя забывать, что и сами Свиньи изменились, став более свирепыми и хитрыми. Бригадир свиней, Свин-повар и печально известный Король свиней будут до последнего биться за украденные яйца. Но хищение птичьего имущества не должно сойти им с копыт.

Так что играйте в Angry Birds 2 и получайте настоящее удовлетворение от ярких и красочных баталий в новых уровнях противостояния Злых Птичек и Свиней.

Что нового в Angry Birds 2 2.26.1 для Android?
  • Новое событие! Птенцы учатся летать — на реактивных ранцах! Проведи питомца по сложной воздушной полосе препятствий, собери яблоки и поставь мировой рекорд.
  • Скоро в игре: Радужный рейв! В течение ограниченного времени все призовые перья будут радужными. Используй их, чтобы усилить любимую птицу!
Скриншоты Angry Birds 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 893
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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