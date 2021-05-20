Temple Run 2 для Android

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Оценка: 4.46/5 голосов - 55
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.77.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 15 427 | Статистика
Размер:138,93 Мб
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Temple Run 2 — отличнейшая аркада для Android, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях. При этом вы должны преодолевать различные препятствия – пропасти, нагромождения камней или бревен, бурные потоки воды и обжигающие потоки лавы.

Подбирайте по пути золото и драгоценные камни, а также различные бонусы. Монетки можно будет обменять на улучшение способностей вашего героя. Игра Temple Run 2 отличается отличной графикой и увлекательным геймплеем.

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Отзывы о программе Temple Run 2

ррр про Temple Run 2 1.1.1 для Android [10-04-2013]

не установился
4 | 3 | Ответить

надя про Temple Run 2 1.1 для Android [26-03-2013]

класс. только не поиму как в следующии уровень проити.
2 | 2 | Ответить

соня про Temple Run 2 1.0.1.2 для Android [28-02-2013]

отстой вообще полный ничего не загружается
2 | 5 | Ответить

Gost' saita про Temple Run 2 1.0.1.1 для Android [06-02-2013]

Igra ochen' klassnaya, rekomend
2 | 2 | Ответить

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