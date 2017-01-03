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NTLite для Windows

NTLite 1.2.0.4680

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Описание NTLite 1.2.0.4680Описание   Скачать NTLite 1.2.0.4680СКАЧАТЬ (7,1 Мб) Скриншоты NTLite 1.2.0.4680Скриншоты (8)   Статистика NTLite 1.2.0.4680Статистика   Отзывы о NTLite 1.2.0.4680Отзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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NTLite - удобный инструмент для модификации дистрибутивов операционных систем семейства Windows - 7, 8, 8.1 и 10. Это дает вам возможность создать свою собственную сборку с заданными параметрами, набором компонентов и настроек (программы, драйвера, языки и т.д.). Кроме того, с помощью программы NTLite доступно встраивание в дистрибутив нужных обновлений и исправлений системы.

Избавившись от ненужных (по вашему мнению) компонентов системы, вы уменьшите общий размер установочного пакета, сэкономите дисковое пространство, оптимизируете быстродействие будущей операционки и др. Также вы можете воспользоваться и дополнительными инструментами для конфигурации некоторых настроек ОС, используя разнообразные встроенные твики.

Таким образом, если вы любите экспериментировать, выкладывая на форумах и торрент-ресурсах альтернативные сборки Windows, то NTLite станет вашим хорошим помощником, позволяя значительно упростить все операции с дистрибутивом.

Основные характеристики NTLite:

  • Возможность модификации как отдельного дистрибутива ОС, так и уже установленной операционной системы.
  • Ориентация на имеющееся "железо".
  • Интеграция в пакет драйверов.
  • Включение в дистрибутив обновлений и дополнений.
  • Улучшение и настройка сборки за счет встроенных твиков и многое другое.
Что нового в NTLite 1.2.0.4680?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты NTLite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 1 939
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Настройка, оптимизация

Отзывы о программе NTLite

Admin

Отзывов о программе NTLite 1.2.0.4680 пока нет, можете добавить...

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