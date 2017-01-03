NTLite - удобный инструмент для модификации дистрибутивов операционных систем семейства Windows - 7, 8, 8.1 и 10. Это дает вам возможность создать свою собственную сборку с заданными параметрами, набором компонентов и настроек (программы, драйвера, языки и т.д.). Кроме того, с помощью программы NTLite доступно встраивание в дистрибутив нужных обновлений и исправлений системы.

Избавившись от ненужных (по вашему мнению) компонентов системы, вы уменьшите общий размер установочного пакета, сэкономите дисковое пространство, оптимизируете быстродействие будущей операционки и др. Также вы можете воспользоваться и дополнительными инструментами для конфигурации некоторых настроек ОС, используя разнообразные встроенные твики.

Таким образом, если вы любите экспериментировать, выкладывая на форумах и торрент-ресурсах альтернативные сборки Windows, то NTLite станет вашим хорошим помощником, позволяя значительно упростить все операции с дистрибутивом.

Основные характеристики NTLite: