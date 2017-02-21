Free Video Cutter Joiner - бесплатный инструмент для редактирования видеофайлов, позволяющий объединить несколько клипов в один ролик или вырезать ненужные фрагменты. Если вы любите заниматься домашней видеосъемкой, то эта программа может стать вашим хорошим помощником, позволяя использовать базовые опции получения интересных и качественных фильмов.

Интерфейс приложения очень прост и не содержит каких-то особенных настроек. На основном окошке присутствует 2 закладки - Video Cutter и Video Joiner, соответственно, для обрезки и объединения видео. Если на отснятом материале есть неудачные эпизоды, которые хочется удалить, то в Video Cutter достаточно просто указать диапазон нужного видео и нажать "Cut". Если таких кусочков у вас получится несколько, которые лучше всего объединить в один ролик, то перейдите на закладку Video Joiner, добавьте все клипы в требуемом порядке и нажмите "Join".

Перед каждой операцией доступно окно настроек, где можно выбрать видеоформат (mp4, avi, flv, wmv, mov, mkv), качество аудио и видео, разрешение, fps, место сохранения и название готового файла.

В целом, все легко и понятно - объединяйте и разделяйте свои видеоролики с Free Video Cutter Joiner в несколько простых действий.