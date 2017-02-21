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Free Video Cutter Joiner для Windows

Free Video Cutter Joiner 10.6

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Описание Free Video Cutter Joiner 10.6Описание   Скачать Free Video Cutter Joiner 10.6СКАЧАТЬ (6,13 Мб) Скриншоты Free Video Cutter Joiner 10.6Скриншоты (4)   Статистика Free Video Cutter Joiner 10.6Статистика   Отзывы о Free Video Cutter Joiner 10.6Отзывы (6)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Free Video Cutter Joiner - бесплатный инструмент для редактирования видеофайлов, позволяющий объединить несколько клипов в один ролик или вырезать ненужные фрагменты. Если вы любите заниматься домашней видеосъемкой, то эта программа может стать вашим хорошим помощником, позволяя использовать базовые опции получения интересных и качественных фильмов.

Интерфейс приложения очень прост и не содержит каких-то особенных настроек. На основном окошке присутствует 2 закладки - Video Cutter и Video Joiner, соответственно, для обрезки и объединения видео. Если на отснятом материале есть неудачные эпизоды, которые хочется удалить, то в Video Cutter достаточно просто указать диапазон нужного видео и нажать "Cut". Если таких кусочков у вас получится несколько, которые лучше всего объединить в один ролик, то перейдите на закладку Video Joiner, добавьте все клипы в требуемом порядке и нажмите "Join".

Перед каждой операцией доступно окно настроек, где можно выбрать видеоформат (mp4, avi, flv, wmv, mov, mkv), качество аудио и видео, разрешение, fps, место сохранения и название готового файла.

В целом, все легко и понятно - объединяйте и разделяйте свои видеоролики с Free Video Cutter Joiner в несколько простых действий.

Скриншоты Free Video Cutter Joiner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 2 297
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Вирусов нет в Free Video Cutter Joiner 10.5 (12 Декабрь 2015)

Отзывы о программе Free Video Cutter Joiner

Владимир про Free Video Cutter Joiner 10.6 [22-01-2017]

Отлично! Отработала и на AVI.
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Ирина про Free Video Cutter Joiner 10.5 [14-05-2016]

Отличная компактная прога, давно искала, убрала из скаченных мультов и клипов рекламу без потери качества и быстро
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Алекс про Free Video Cutter Joiner 10.5 [26-04-2016]

программа при установке задает странные вопросы о составе семьи, месте проживания и тд, каспер сказал что вирус в комплекте. все же установил, вирус удален, сама прога не позволяет проигрывать видео внутри себя, перемещаться по видео можно только мышкой - очень не удобно. отстой!
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Владислав Владимирский про Free Video Cutter Joiner 10.5 [22-04-2016]

Очень хорошо! Очень часто требуется отрезать лишнее (ПРОСТО ОТРЕЗАТЬ ЛИШНЕЕ!!!), но по каким-то надуманным причинам, многие программы делают из этого целое приключение. А вот здесь всё прекрасно — быстро и легко.
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уКРОп про Free Video Cutter Joiner 10.5 [09-03-2016]

Отличная программа, простая и не перекодирует файл
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