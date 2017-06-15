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Слово за слово для Android

Слово за слово 3.5.0.5 для Android

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Описание Слово за слово 3.5.0.5 для AndroidОписание   Скачать Слово за слово 3.5.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (22,29 Мб) Скриншоты Слово за слово 3.5.0.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Слово за слово 3.5.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слово за слово 3.5.0.5 для AndroidОтзывы (1)  
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Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты. Составлять слова (любой части речи) можно проводя по экрану и соединяя буквы на поле непрерывной линией. Двигаться можно во всех направлениях до тех пор, пока буквы соединены друг с другом и линия непрерывна.

Игра состоит из трех раундов, каждый из которых длится две минуты. Выигрывает игрок, набравший больше очков. На игровом поле присутствуют некоторые буквы, выделенные специальными символами, которые дают игроку бонусные очки.

Ключевые особенности Слово за слово:

  • Возможность соревноваться с друзьями в ВКонтакте, Facebook или Одноклассниках.
  • Просмотр уровня и детальной информации по каждому игроку в общем рейтинге.
  • Различные достижения и бонусы для победителей.

Эта логическая игра — отличная зарядка для мозга. Она поможет пополнить словарный запас и повысить скорость мышления. Если вам нравится заниматься поиском слов, составлять или угадывать слова из букв, разгадывать кроссворды, шарады, ребусы или филворды, играть в виселицу и вы ценитель таких игр, как филворды, балда и эрудит, тогда вы истинный эксперт «слова» и оцените игру по достоинству.

Что нового в Слово за слово 3.5.0.5 для Android?
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Скриншоты Слово за слово:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Слово за слово

Владимир про Слово за слово 3.2.3 для Android [26-02-2017]

В бесплатной версии ограниченная возможность игры и куча рекламы.Можно играть только с тремя игроками,которые не играют,в итоге ожидание сутки.
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