Играйте с такими супергероями как Железный Человек, Человек-паук, Капитан Америка, Росомаха и Халк, пробиваясь к победе через многоуровневую головоломку жанра "три в ряд" - Marvel Puzzle Quest.

Супергерои и суперзлодеи вселенной Marvel и лучшее из головоломок типа ""3 в ряд"" объединены в самой захватывающей приключенческой игре для телефонов и планшетов на базе Android. Пора раскрыть супергероя в себе и объявить войну полчищам врагов. Игра сочетает возможности развития героев, характерные для ролевых игр, соревнования между игроками и альянсами.

Особенности Marvel Puzzle Quest:

Бесплатная игра.

Соберите идеальную команду из ваших любимых супергероев и суперзлодеев вселенной Marvel, таких как Капитан Америка, Человек-паук, Халк, Тор, Локи, Каратель, Черная вдова, Веном и другие!

Испытайте силу Изотопа-8, улучшайте вашу команду, собирайте комиксы, чтобы разблокировать новых персонажей и новые способности.

Ежемесячные соревнования и акции, предоставляющие игрокам возможность опробовать новый геймплей.

Невероятная глубина стратегических возможностей. Отправляйтесь в масштабное путешествие, раскройте вашу силу и напрягите умственные способности, превзойдите и победите своих соперников.

Создавайте альянсы, привлекайте друзей, соревнуйтесь с другими альянсами.

Достигните наивысших результатов в соревнованиях, первенстве альянсов, играх сезона и получайте призы.

Остановите Нормана Озборна и порожденную им волну террора, наблюдайте за тем, как разворачивается сюжет, по мере того как различные силы, такие как Люди-Икс, Щ.И.Т. и М.О.Л.О.Т. (Темные мстители), борются за ресурсы и власть.

Станьте частью вселенной Marvel в эпическом сюжете, основой которого послужила сюжетная линия ""Темное правление"", важная веха в истории вселенной Marvel.