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Marvel Puzzle Quest для Android

Marvel Puzzle Quest 116.375265 для Android

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Описание Marvel Puzzle Quest 116.375265 для AndroidОписание   Скачать Marvel Puzzle Quest 116.375265 для AndroidСКАЧАТЬ (90,61 Мб) Скриншоты Marvel Puzzle Quest 116.375265 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика Marvel Puzzle Quest 116.375265 для AndroidСтатистика   Отзывы о Marvel Puzzle Quest 116.375265 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Играйте с такими супергероями как Железный Человек, Человек-паук, Капитан Америка, Росомаха и Халк, пробиваясь к победе через многоуровневую головоломку жанра "три в ряд" - Marvel Puzzle Quest.

Супергерои и суперзлодеи вселенной Marvel и лучшее из головоломок типа ""3 в ряд"" объединены в самой захватывающей приключенческой игре для телефонов и планшетов на базе Android. Пора раскрыть супергероя в себе и объявить войну полчищам врагов. Игра сочетает возможности развития героев, характерные для ролевых игр, соревнования между игроками и альянсами.

Особенности Marvel Puzzle Quest:

  • Бесплатная игра.
  • Соберите идеальную команду из ваших любимых супергероев и суперзлодеев вселенной Marvel, таких как Капитан Америка, Человек-паук, Халк, Тор, Локи, Каратель, Черная вдова, Веном и другие!
  • Испытайте силу Изотопа-8, улучшайте вашу команду, собирайте комиксы, чтобы разблокировать новых персонажей и новые способности.
  • Ежемесячные соревнования и акции, предоставляющие игрокам возможность опробовать новый геймплей.
  • Невероятная глубина стратегических возможностей. Отправляйтесь в масштабное путешествие, раскройте вашу силу и напрягите умственные способности, превзойдите и победите своих соперников.
  • Создавайте альянсы, привлекайте друзей, соревнуйтесь с другими альянсами.
  • Достигните наивысших результатов в соревнованиях, первенстве альянсов, играх сезона и получайте призы.
  • Остановите Нормана Озборна и порожденную им волну террора, наблюдайте за тем, как разворачивается сюжет, по мере того как различные силы, такие как Люди-Икс, Щ.И.Т. и М.О.Л.О.Т. (Темные мстители), борются за ресурсы и власть.

Станьте частью вселенной Marvel в эпическом сюжете, основой которого послужила сюжетная линия ""Темное правление"", важная веха в истории вселенной Marvel.

Скриншоты Marvel Puzzle Quest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки

Отзывы о программе Marvel Puzzle Quest

Admin

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