Angry Birds Rio для Android
Angry Birds Rio — третья часть игры про рассерженных птиц. В этом эпизоде они отправляются в Бразилию, в Рио, чтобы спасти своих друзей, похищенных неизвестными врагами. Здесь вы не встретите свиней, в первых 30 уровнях вообще не будет врагов. Нужно будет лишь разбить все клетки и освободить других птиц.
Следующие 30 уровней будут более привычными. Но опять же все обойдется без свиней. Пройдите уровни «на три звезды» и получите уникальные призы. Улучшайте своих птичек с помощью лазерного прицела Sling Scope, увеличивайте их до размера суперптиц с помощью Power Potionв, используйте Samba Burst для уничтожения в ритме танца и TNT Drop для взрывной помощи.
В качестве неприятеля птиц выступают обезьяны — все таки Бразилия, здесь много диких зеленых обезьян :). А на самом последнем уровне вам придется встретится с попугаем-боссом. Стоит отметить, что это первый раз, когда в Angry Birds придется бороться с боссом.
- Мы устранили ряд незначительных проблем с целью улучшения взаимодействия с пользователем.
|Оценка:
|4.49/5 голосов - 274
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.13 (2676) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rovio Entertainment Ltd
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 82 081 | Статистика
|Размер:
|47,52 Мб
|СКАЧАТЬ
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Отзывы о программе Angry Birds Rio
натуся про Angry Birds Rio 1.8.0 для Android [03-01-2014]
Раньше скачивала,прошла все уровни,потом удалила,теперь не могу закачать,пишет,что не поддерживается на вашем устройстве,хотя памяти предостаточно!в чём дело ни как не пойму?
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серега про Angry Birds Rio 1.6.1 для Android [23-03-2013]
до 8 эпизода дошел и дальше не идет
может кто знает что делать ?
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TURIN про Angry Birds Rio 1.4.4 для Android [12-10-2012]
клёёёвааая игрууухааааа...! ***** five star's!!!
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Данич про Angry Birds Rio 1.4.4 для Android [12-08-2012]
Люди как скачать мне говорят добавлено в корзину закачек а не качается. Короч, где найти эту корзину закачек?
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Маруся про Angry Birds Rio 1.4.0 для Android [22-01-2012]