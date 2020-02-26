Loner для Android

Loner 1.7.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Loner 1.7.2 для AndroidОписание   Скачать Loner 1.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (34,44 Мб) Скриншоты Loner 1.7.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Loner 1.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Loner 1.7.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Loner – игра перенесет вас на биплан, который должен преодолевать бесконечные препятствия.

История сюжета связана с военным летчиком и по мере прохождения вы узнаете его прошлое, желания и цели. Игра выполнена в спокойном, умиротворенном стиле и приятным музыкальным сопровождением. Тут вы не будете ставить рекорды и достигать вершин, ее цель в максимальном погружении в атмосферу одиночества и спокойствия.

Все уровни генерируются случайным образом и подстраиваются под музыкальный ритм. Управление производится с помощью наклонов устройства или нажатиями по экрану. 

Loner
Loner
Loner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 321
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Diggy's Adventure 1.5.212 для Android

Diggy's Adventure – приключения маленького и ловкого шахтера Дигги начинаются. Найдите все спрятанные сокровища, прогуляйтесь по Египту, Скандинавии, Китаю или

Microtrip 2.2.15 для Android

Microtrip – маленький смешной микроб попал в чужой организм и теперь ему нужно помочь пробраться как можно дальше. Старайтесь избегать монстров, ешьте белые клеточки

Rise Up 1.3.1 для Android

Защищайте парящий ввысь воздушный шарик с помощью щита от всевозможных препятствий и опасностей. Попробуйте свои силы в этой увлекательной аркаде, которая очень

BADLAND 3.2.0.45 для Android

BADLAND – приключения в атмосферном и, отчасти, жутком лесу с различными обитателями, деревьями и цветами. С лесом происходят какие-то темные изменения, и вы должны

Золотоискатель 1.2.4 для Android

Золотоискатель - вам предстоит выступить в роли старателя и добыть как можно больше драгоценностей. Для прохождения уровней, необходимо собрать нужное количество

PAC-MAN 7.3.2 для Android

PAC-MAN – классическая аркада из прошлого, где нужно съесть все на своем пути и избежать опасных привидений Блинки, Пинки, Инки и Клайда. В новой реализации вас

скачать Adguard

Отзывы о программе Loner

Admin

Отзывов о программе Loner 1.7.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 