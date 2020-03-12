Red Ball 4 для Android

Red Ball 4 1.4.18 для Android

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Описание Red Ball 4 1.4.18 для AndroidОписание   Скачать Red Ball 4 1.4.18 для AndroidСКАЧАТЬ (53,03 Мб) Скриншоты Red Ball 4 1.4.18 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Red Ball 4 1.4.18 для AndroidСтатистика   Отзывы о Red Ball 4 1.4.18 для AndroidОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Red Ball 4 - увлекательная аркада для Android, в которой необходимо помочь красным шарикам в их противостоянии со злыми кубиками, пытающимися сделать всю Землю квадратной. Игроку предстоит кататься по 45 игровым уровням, избегать различных хитроумных ловушек, уничтожать врагов и собирать бонусы.

Количество жизней у персонажа ограничено, и чтобы продолжить прохождение миссий необходимо ждать 15 минут, но при желании можно приобрести премиум, который предоставляет неограниченного количество жизней и избавляет пользователя от необходимости ожидания «перезагрузки» новых жизней.

Red Ball 4
Red Ball 4
Red Ball 4
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Red Ball 4

серж про Red Ball 4 1.2.36 для Android [26-01-2017]

крутая штука
меня и мелкого заразила ужас)))
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