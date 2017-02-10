Учет документов. Электронный архив документов - программа для учета документооборота. Позволяет хранить документы непосредственно в базе данных или в сетевых папках. Имеется удобный поиск документов по любому параметру.
Особенности приложения:
Обеспечение бумажного и электронного документооборота.
Возможность хранения реальных документов непосредственно в базе данных.
Возможность хранения реальных документов в сетевых папках с сылками на них.
Возможность хранения изображений и отсканированных копий документов.
Экспорт данных в Excel.
Оповещение настраиваемое по различным датам документов.
Удобный поиск документов по любому параметру.
Привязка документов к контрагентам организации.
Возможность привязывать документы к другим документам.
Ведение истории выдачи из архива документов по сотрудникам.
Использование различных цветовых схем для выделения требуемых статусов и категорий документов.
Работа с электронным архивом документов по сети.
Разграничение прав пользователей программы.
Что нового в Учет документов. Электронный архив документов 1.32? общее ускорение работы программы