Учет документов. Электронный архив документов 1.32 Описание СКАЧАТЬ ( 14 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Учет документов. Электронный архив документов - программа для учета документооборота. Позволяет хранить документы непосредственно в базе данных или в сетевых папках. Имеется удобный поиск документов по любому параметру. Особенности приложения: Обеспечение бумажного и электронного документооборота.

Возможность хранения реальных документов непосредственно в базе данных.

Возможность хранения реальных документов в сетевых папках с сылками на них.

Возможность хранения изображений и отсканированных копий документов.

Экспорт данных в Excel.

Оповещение настраиваемое по различным датам документов.

Удобный поиск документов по любому параметру.

Привязка документов к контрагентам организации.

Возможность привязывать документы к другим документам.

Ведение истории выдачи из архива документов по сотрудникам.

Использование различных цветовых схем для выделения требуемых статусов и категорий документов.

Работа с электронным архивом документов по сети.

Разграничение прав пользователей программы. Что нового в Учет документов. Электронный архив документов 1.32?

общее ускорение работы программы Скриншоты Учет документов. Электронный архив документов: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб. Ограничение в работе программы 60 запусков Операционка Windows 10, 7 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 401 Разработчик YuKoSoft Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Документы Отзывы о программе Учет документов. Электронный архив документов Admin Отзывов о программе Учет документов. Электронный архив документов 1.32 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости