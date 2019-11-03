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Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)
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4.39 из 5, всего оценок - 450
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- Рейтинг программы - 4.39 из 5
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Бизнес Пак - бесплатная программа, предназначенная для формирования, учета и печати первичных бухгалтерских документов.
Основные функции программы:
- Формирование, учет и печать документов: платёжные поручения, платежные требования, счета, накладные, в том числе формы Торг-12, счета-фактуры, книга продаж, товарные чеки, приходные и расходные кассовые ордера, прайс-листы, доверенности, договоры, ценники, объявление на взнос наличными, формы ПД (налог) и ПД-4сб (налог), акты выполненных работ, авансовые отчеты, заявки на кассовый расход, заявки на получение наличных денег. Все документы соответствуют последним утвержденным образцам.
- Экспорт платежных поручений в файл ЭПД, в файл формата 1C для последующего импорта его в банковскую систему типа «Банк-Клиент», в файл для системы iBank версии 2.
- Экспорт заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег в файл для Федерального казначейства.
- Возможность вывода документов в форматах PDF, MS Excel, Open Office, BMP, JPEG, TIFF, GIF.
- Ведение журналов соответствующих документов.
- Возможность контроля оплаты документов.
- Ведение справочников реквизитов фирм плательщиков и получателей, товаров, единиц измерения и прочих.
- Возможность работы с валютой.
- Возможность указать количество знаков после запятой для цены.
- Возможность подключения дополнительных закладок документов.
- Возможность создавать собственные отчеты и редактировать уже имеющиеся документы, используя встроенный дизайнер отчетов.
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|Что нового в Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)?
- Создание кассового чека на услуги, работы и товары
- При добавлении оплаты в архиве, автоматически подставляется последнее выбранное название платежного документа
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Отзывы о программе Бизнес Пак
Шарипа Азимжанова про Бизнес Пак 7.13 (сборка 3773 от 06.08.2018) [23-01-2019]
Пользуюсь программой с 2002 года. Очень хорошая программа. И пользуюсь ее в Киргизии. Вот только одна моя проблема расходные документы пишет только в рублях. А можно сделать так чтобы и в расходных документах (расходный кассовый ордер, отчет кассы, авансовые отчеты) менять валюту
3 | 11 | Ответить
Дмитрий про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3731 от 20.06.2018) [04-08-2018]
Программа просто огонь,создавать документы можно буквально за пару минут.
2 | | Ответить
Serg86 про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3689 от 22.05.2018) [27-05-2018]
Единственный плюс этой программы тот, что много документов в одном месте. В остальном - не лучше Excel.
Ну а если смотреть чуть дальше, то полная версия обойдется Оооочень не мало. Ибо такая урезанная версия вряд ли кому то нужна долговременно. Цинично торчат уши маркетинга. ;-)))
| 18 | Ответить
динара про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3563 от 07.02.2018) [15-02-2018]
здравствуйте. программа класс. вопрос как поменять приложение российское на казахстанское?
10 | 7 | Ответить
Mарина про Бизнес Пак 7.11 (сборка 3437 от 12.10.2017) [09-11-2017]
Добрый день программа удобна, доступна, спасибо.
Скажите можно ли сделать шрифт крупнее в печатной форме?
16 | 21 | Ответить
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