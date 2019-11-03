Бизнес Пак для Windows

Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)

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Описание Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)Описание   Скачать Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)СКАЧАТЬ (8,89 Мб) Скриншоты Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)Скриншоты (4)   Статистика Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)Статистика   Отзывы о Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)Отзывы (186)  
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4.39 из 5, всего оценок - 450
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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Бизнес Пак - бесплатная программа, предназначенная для формирования, учета и печати первичных бухгалтерских документов.

Основные функции программы:

  1. Формирование, учет и печать документов: платёжные поручения, платежные требования, счета, накладные, в том числе формы Торг-12, счета-фактуры, книга продаж, товарные чеки, приходные и расходные кассовые ордера, прайс-листы, доверенности, договоры, ценники, объявление на взнос наличными, формы ПД (налог) и ПД-4сб (налог), акты выполненных работ, авансовые отчеты, заявки на кассовый расход, заявки на получение наличных денег. Все документы соответствуют последним утвержденным образцам.
  2. Экспорт платежных поручений в файл ЭПД, в файл формата 1C для последующего импорта его в банковскую систему типа «Банк-Клиент», в файл для системы iBank версии 2.
  3. Экспорт заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег в файл для Федерального казначейства.
  4. Возможность вывода документов в форматах PDF, MS Excel, Open Office, BMP, JPEG, TIFF, GIF.
  5. Ведение журналов соответствующих документов.
  6. Возможность контроля оплаты документов.
  7. Ведение справочников реквизитов фирм плательщиков и получателей, товаров, единиц измерения и прочих.
  8. Возможность работы с валютой.
  9. Возможность указать количество знаков после запятой для цены.
  10. Возможность подключения дополнительных закладок документов.
  11. Возможность создавать собственные отчеты и редактировать уже имеющиеся документы, используя встроенный дизайнер отчетов.
Что нового в Бизнес Пак 7.19 (сборка 4221 от 15.08.2019)?
  • Создание кассового чека на услуги, работы и товары
  • При добавлении оплаты в архиве, автоматически подставляется последнее выбранное название платежного документа
Бизнес Пак
Бизнес Пак
Бизнес Пак
Бизнес Пак
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 319 942
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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Отзывы о программе Бизнес Пак

Шарипа Азимжанова про Бизнес Пак 7.13 (сборка 3773 от 06.08.2018) [23-01-2019]

Пользуюсь программой с 2002 года. Очень хорошая программа. И пользуюсь ее в Киргизии. Вот только одна моя проблема расходные документы пишет только в рублях. А можно сделать так чтобы и в расходных документах (расходный кассовый ордер, отчет кассы, авансовые отчеты) менять валюту
3 | 11 | Ответить

Дмитрий про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3731 от 20.06.2018) [04-08-2018]

Программа просто огонь,создавать документы можно буквально за пару минут.
2 | | Ответить

Serg86 про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3689 от 22.05.2018) [27-05-2018]

Единственный плюс этой программы тот, что много документов в одном месте. В остальном - не лучше Excel.
Ну а если смотреть чуть дальше, то полная версия обойдется Оооочень не мало. Ибо такая урезанная версия вряд ли кому то нужна долговременно. Цинично торчат уши маркетинга. ;-)))
| 18 | Ответить

динара про Бизнес Пак 7.12 (сборка 3563 от 07.02.2018) [15-02-2018]

здравствуйте. программа класс. вопрос как поменять приложение российское на казахстанское?
10 | 7 | Ответить

Mарина про Бизнес Пак 7.11 (сборка 3437 от 12.10.2017) [09-11-2017]

Добрый день программа удобна, доступна, спасибо.
Скажите можно ли сделать шрифт крупнее в печатной форме?
16 | 21 | Ответить

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