WindowsExcel - программа для работы со всеми форматами электронных таблиц, с помощью которой можно легко редактировать и создавать документы в популярном формате при помощи бесплатного инструмента.

Программа редактирования электронных документов абсолютно корректно открывает любые Microsoft XLS и XLSX файлы, поддерживается многостраничный режим работы, производит обработку формул в документе, подготовка к печати и непосредственно сама печать или экспорт документа в формат PDF.

Программа WindowsExcel работает со всеми форматами XLS, а также отличается малой требовательностью к ресурсам ПК Открывает и конвертирует .xls, .xlsx, .ods, .xltx, .xml, .csv документы.

Также к достоинствам данного приложения следует отнести небольшой вес офисного пакета с быстрой установкой, загрузку и редактирование документов без зависаний и пр.