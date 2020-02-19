WindowsExcel для Windows

WindowsExcel 2020.1.0.1238

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Описание WindowsExcel 2020.1.0.1238Описание   Скачать WindowsExcel 2020.1.0.1238СКАЧАТЬ (9,57 Мб) Скриншоты WindowsExcel 2020.1.0.1238Скриншоты (6)   Статистика WindowsExcel 2020.1.0.1238Статистика   Отзывы о WindowsExcel 2020.1.0.1238Отзывы (0)  
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WindowsExcel - программа для работы со всеми форматами электронных таблиц, с помощью которой можно легко редактировать и создавать документы в популярном формате при помощи бесплатного инструмента.

Программа редактирования электронных документов абсолютно корректно открывает любые Microsoft XLS и XLSX файлы, поддерживается многостраничный режим работы, производит обработку формул в документе, подготовка к печати и непосредственно сама печать или экспорт документа в формат PDF.

Программа WindowsExcel работает со всеми форматами XLS, а также отличается малой требовательностью к ресурсам ПК Открывает и конвертирует .xls, .xlsx, .ods, .xltx, .xml, .csv документы.

Также к достоинствам данного приложения следует отнести небольшой вес офисного пакета с быстрой установкой, загрузку и редактирование документов без зависаний и пр.

WindowsExcel
WindowsExcel
WindowsExcel
WindowsExcel
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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Отзывы о программе WindowsExcel

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