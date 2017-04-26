WinToHDD для Windows

WinToHDD 2.4

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Описание WinToHDD 2.4Описание   Скачать WinToHDD 2.4СКАЧАТЬ (8,68 Мб) Скриншоты WinToHDD 2.4Скриншоты (5)   Статистика WinToHDD 2.4Статистика   Отзывы о WinToHDD 2.4Отзывы (0)  
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WinToHDD - простая утилита для установки, переустановки и клонирования текущей операционки Windows без использования CD/DVD-дисков или USB-накопителей. Программа очень проста в настройке и не требует каких-то специальных знаний. Главное меню представляет собой окошко с тремя основными операциями:

  • Reinstall Windows (переустановка Windows),
  • New Installation (новая установка операционной системы),
  • System Clone (клонирование операционки).

Теперь если вы захотите переустановить свою ОС, то просто кликните на соответствующую иконку, укажите путь к iso-файлу с требуемой системой, выберите раздел установки и дождитесь окончания процесса. Все проходит аналогично и с новой инсталляцией "оси".

При клонировании вы дополнительно увидите всю информацию о текущей операционной системе, после чего сможете перенести ее на другой диск (HDD или SSD).

Если вам необходимо установить (или клонировать) операционную систему Windows на USB-диск, то для этого стоит воспользоваться приложением WinToUSB.

Скриншоты WinToHDD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 749
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе WinToHDD

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