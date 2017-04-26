WinToHDD - простая утилита для установки, переустановки и клонирования текущей операционки Windows без использования CD/DVD-дисков или USB-накопителей. Программа очень проста в настройке и не требует каких-то специальных знаний. Главное меню представляет собой окошко с тремя основными операциями:

Reinstall Windows (переустановка Windows),

New Installation (новая установка операционной системы),

System Clone (клонирование операционки).

Теперь если вы захотите переустановить свою ОС, то просто кликните на соответствующую иконку, укажите путь к iso-файлу с требуемой системой, выберите раздел установки и дождитесь окончания процесса. Все проходит аналогично и с новой инсталляцией "оси".

При клонировании вы дополнительно увидите всю информацию о текущей операционной системе, после чего сможете перенести ее на другой диск (HDD или SSD).

Если вам необходимо установить (или клонировать) операционную систему Windows на USB-диск, то для этого стоит воспользоваться приложением WinToUSB.