NetworkOpenedFiles - небольшая портативная утилита для отображения списка всех файлов, которые сейчас открыты на других компьютерах в общей сети. Для каждого такого расшаренного файла доступно его название, имя пользователя, имя компьютера, информация о разрешениях (чтение, запись, создание), блокировки, размер, атрибуты и другие данные.

Полученный список можно экспортировать в html-формат и использовать в будущем по усмотрению. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - если хотите узнать кто и какой файл в общей сети использует, то эта программа сможет в этом помочь.