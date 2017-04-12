NetworkOpenedFiles для Windows

NetworkOpenedFiles 1.17

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Описание NetworkOpenedFiles 1.17Описание   Скачать NetworkOpenedFiles 1.17СКАЧАТЬ (65 Кб) Скриншоты NetworkOpenedFiles 1.17Скриншоты (1)   Статистика NetworkOpenedFiles 1.17Статистика   Отзывы о NetworkOpenedFiles 1.17Отзывы (0)  
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NetworkOpenedFiles - небольшая портативная утилита для отображения списка всех файлов, которые сейчас открыты на других компьютерах в общей сети. Для каждого такого расшаренного файла доступно его название, имя пользователя, имя компьютера, информация о разрешениях (чтение, запись, создание), блокировки, размер, атрибуты и другие данные.

Полученный список можно экспортировать в html-формат и использовать в будущем по усмотрению. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - если хотите узнать кто и какой файл в общей сети использует, то эта программа сможет в этом помочь.

Скриншоты NetworkOpenedFiles:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 497
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Поиск данных

Отзывы о программе NetworkOpenedFiles

Admin

Отзывов о программе NetworkOpenedFiles 1.17 пока нет, можете добавить...

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