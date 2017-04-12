Everything 1.3.4.686
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в больших каталогах снимков с определенными людьми
Auslogics Duplicate File Finder 6.1.2.0
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по содержимому и по похожему названию
NetLook 2.3
NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется возможность поиска в различных архивах (около 20 форматов)