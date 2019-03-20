Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
WizTree 3.28
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
FileSearchy 1.43
FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере
Duplicate Cleaner 4.1.0 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые