AllDup для Windows

AllDup 4.3.0

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Описание AllDup 4.3.0Описание   Скачать AllDup 4.3.0СКАЧАТЬ (13,15 Мб) Скриншоты AllDup 4.3.0Скриншоты (5)   Статистика AllDup 4.3.0Статистика   Отзывы о AllDup 4.3.0Отзывы (1)  
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AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере. Программа обладает специально разработанным алгоритм быстрого поиска дублирующихся файлов любого типа - текст, изображения, музыка, фильмы и т.д.

Задайте диски или папки для анализа, и мощная поисковая система за считанные секунды обработает целые гигабайты информации, находя дубликаты по следующим критериям: имя файла, расширение файла, размер файла, содержимое файла, дата последнего изменения, дата создания, атрибуты файла и его месторасположение. Когда дубликаты определены, с каждым из них можно детально ознакомиться и открыть. Те найденные копии, которые только бесполезно занимают место на компьютере, могут сразу же быть удалены прямо из интерфейса программы.

С приложением AllDup Вы сможете навести порядок на своих дисках, освободив дополнительное пространство и избавившись от ненужных мусорных копий файлов.

AllDup
AllDup
AllDup
AllDup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 245
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе AllDup

(ерж про AllDup 3.4.24 [16-04-2015]

На сайте разработчика данная версия программы датируется летом 2013 года, там есть и её портативная версия (кому это интересно).
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