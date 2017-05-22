Folder Guard для Windows

Folder Guard 10.4.1

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Описание Folder Guard 10.4.1Описание   Скачать Folder Guard 10.4.1СКАЧАТЬ (5,56 Мб) Скриншоты Folder Guard 10.4.1Скриншоты (7)   Статистика Folder Guard 10.4.1Статистика   Отзывы о Folder Guard 10.4.1Отзывы (35)  
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4.35 из 5, всего оценок - 129
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Folder Guard - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный доступ к компьютеру. Можно защитить папки и файлы, а также ввести авторизацию пользователей на компьютере.

Кроме этого, с помощью Folder Guard можно установить пароли для доступа к определенным папкам или к компьютеру в целом, ограничить доступ к Панели управления, запретить скачивать некоторые типы файлов из Интернета. Работать Folder Guard может как на одном компьютере, так и в сети.

В принципе, программа предназначена для защиты от несанкционированных действий не слишком опытных пользователей, так как, к примеру, запрет на загрузку файлов будет работать только в том случае, если для этого используются штатные средства броузера Internet Explorer.

Что нового в Folder Guard 10.4.1?
  • Исправлены ошибки предыдущей версии
Скриншоты Folder Guard:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 67 958
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование
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Отзывы о программе Folder Guard

quentin про Folder Guard 8.4 [29-11-2011]

Придумал комбинацию клавиш, включил невидимый режим, и теперь не могу открыть программу! Поначалу просто нажимал комбинацию и появлялось окно. Но вдруг комбинация перестала действовать! Что делать и как вернуть защищённые файлы?
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ANTON про Folder Guard 8.3.1 [28-11-2010]

прога отличная но не могу переустановить винду как мне сказали из-за нее.удаление ничего не дало что делать не знаю.подскажите кто столкнулся с этой прблемой
| 8 | Ответить

Андрей в ответ ANTON про Folder Guard 9.1 [25-06-2014]

Прога ТОЛЬКО на защиту папок,файлов. Переустановка с ней ну никак не связана
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-_Anti-Killer_- про Folder Guard 8.2 [23-08-2010]

Ета программа создана для Создания Пароля на папки и файлы и защиты от нежелательного вторжения в личные данные оч полезная прога но неставьте никогда дату своего рождения в пас (если забыли пароль можно просто снести и переустановить винду) никакими взломными свойствами она не обладает она создана для защиты данных.
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Hammer про Folder Guard 8.2 [20-08-2010]

Да, господа... Вопросов куча, ответов ноль... Молодцы, продолжайте в том же духе. Пару норм комментов заметил, остальное - Имхо о себе... Программа служит только для домашнего использования. Любой хоть немного разбирающийся в ПО/компах человек сможет легко снять или обойти эту псевдозащиту. Чтобы произвести откат всего того, что эта прога наделала у Вас в компе, необходимо снять защиту в этой программе, после чего удалить программу из системы.
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Rav_kz про Folder Guard 8.2 [16-06-2010]

Пздц.. Что за прога... Для чего имено.. В отзывах нашел в гугле для того чтобы сломать пароль с админа... просто пороль в компе.. без выхода в инет.. Что за тупые отзывы... Пздц все лопаты.
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