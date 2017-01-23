Google Primer – легкий способ получить фундаментальные знания в сфере маркетинга и продвижения товаров и услуг. Приложение создано в виде интерактивных уроков, где вам необходимо ознакомиться с материалом, а потом ответить на несколько вопросов. Информация будет особо полезна начинающим блогерам, так как основной упор сделан на продвижение контента в интернете.

Уроки помогут освоить такие темы, как маркетинг, стратегия, содержание продукта, реклама и многие другие. Primer by Google поможет не только получить знания, но и предоставит полезные советы, если вы столкнулись со сложностями продвижения блога, сайта или приложения.