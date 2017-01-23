Google Primer для Android

Google Primer 2.108.0 для Android

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Описание Google Primer 2.108.0 для AndroidОписание   Скачать Google Primer 2.108.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,07 Мб) Скриншоты Google Primer 2.108.0 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Google Primer 2.108.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Primer 2.108.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Primer – легкий способ получить фундаментальные знания в сфере маркетинга и продвижения товаров и услуг. Приложение создано в виде интерактивных уроков, где вам необходимо ознакомиться с материалом, а потом ответить на несколько вопросов. Информация будет особо полезна начинающим блогерам, так как основной упор сделан на продвижение контента в интернете.

Уроки помогут освоить такие темы, как маркетинг, стратегия, содержание продукта, реклама и многие другие. Primer by Google поможет не только получить знания, но и предоставит полезные советы, если вы столкнулись со сложностями продвижения блога, сайта или приложения.

Скриншоты Google Primer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 43
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - другое

Отзывы о программе Google Primer

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