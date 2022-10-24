LinkedIn Learning для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.255.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|41,71 Мб
LinkedIn Learning - приложение от LinkedIn, которое позволяет повысить свою квалификацию, изучая более 16 000 курсов под руководством экспертов, доступных как бесплатно, так и по подписке. Получайте навыки, необходимые для достижения успеха, просматривая видеокурсы в виде кусочков в любое время и в любом месте.
Если вы хотите освоить навыки лидерства, создать мобильное приложение или научиться пользоваться программным обеспечением, в LinkedIn Learning найдется что-то для вас. Пройдите курсы по маркетингу, получите подготовку по управлению, изучите графический дизайн, пройдите курсы фотографии, посмотрите учебники по веб-дизайну и интерактивному дизайну и многое другое. Смотрите курсы экспертов по лидерству, программированию, информационным технологиям, 3D-анимации и многое другое.
Особенности LinkedIn Learning:
- Доступ к 16 000+ курсам по бизнесу, технологиям и творчеству.
- Персональные рекомендации по курсам.
- Возможность загружать курсы для просмотра в автономном режиме.
- Изучение курируемых курсов, чтобы получить опыт обучения под руководством преподавателя.
- Сохранение курсов, чтобы посмотреть их позже.
- Просмотр целых курсов или отдельных видео в своем собственном темпе.
- Возможность делиться курсами со своими подписчиками.
- Добавление сертификатов о прохождении курсов в свой профиль LinkedIn.
- Доступ к сетевым инструментам LinkedIn Premium и эксклюзивным сведениям, таким как "Кто просматривал ваш профиль".
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Admin
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