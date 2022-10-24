LinkedIn Learning - приложение от LinkedIn, которое позволяет повысить свою квалификацию, изучая более 16 000 курсов под руководством экспертов, доступных как бесплатно, так и по подписке. Получайте навыки, необходимые для достижения успеха, просматривая видеокурсы в виде кусочков в любое время и в любом месте.

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Особенности LinkedIn Learning: