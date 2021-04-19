REAL GUITAR - отличное приложение, которое будет полезно всем тем, кто желает научиться играть на гитаре. Программа включает 40 уроков, которые помогут вам освоить все необходимые приемы игры на акустической или электро гитаре. Доступно несколько лупов различных музыкальных стилей, которым можно подыгрывать. В библиотеке более 1500 различных аккордов, что позволяет аккомпанировать любой песне.

Ключевые функции REAL GUITAR: