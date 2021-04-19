REAL GUITAR для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Музыка - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,4 Мб
СКАЧАТЬ
REAL GUITAR скриншот № 2
REAL GUITAR скриншот № 3
REAL GUITAR скриншот № 4

REAL GUITAR - отличное приложение, которое будет полезно всем тем, кто желает научиться играть на гитаре. Программа включает 40 уроков, которые помогут вам освоить все необходимые приемы игры на акустической или электро гитаре. Доступно несколько лупов различных музыкальных стилей, которым можно подыгрывать. В библиотеке более 1500 различных аккордов, что позволяет аккомпанировать любой песне.

Ключевые функции REAL GUITAR:

  • Простота использования.
  • Звук студийного качества.
  • Диапазон настраиваемых аккордов
  • 5 типа акустических / электрических гитар.
  • 3 режима воспроизведения.
  • Более 1500 аккордов.
  • Режим записи.
  • Экспорт ваших записей в MP3.
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать SmuleSmule 6.1.3

Социальная сеть, объединяющая любителей музыки со всего мира. Пойте песни караоке или а...

скачать BandLabBandLab 9.28.1

Единая платформа для совместного создания музыки. Присутствует простой и удобный...

скачать Песни под гитаруПесни под гитару 7.0.9

Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для...

скачать Барабанная установкаБарабанная установка 3.23.0

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными...

скачать МетрономМетроном 3.0.1

Простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое будет полезно...

скачать Армейские песни под гитаруАрмейские песни под гитару 1.0.9

Бесплатный армейский песенник с аккордами для гитары, который поможет вспомнить давно...

Отзывы о программе REAL GUITAR

Admin

Отзывов о программе REAL GUITAR 7.5.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв