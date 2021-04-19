REAL GUITAR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kolb Apps
|Категории:
|Музыка - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,4 Мб
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REAL GUITAR - отличное приложение, которое будет полезно всем тем, кто желает научиться играть на гитаре. Программа включает 40 уроков, которые помогут вам освоить все необходимые приемы игры на акустической или электро гитаре. Доступно несколько лупов различных музыкальных стилей, которым можно подыгрывать. В библиотеке более 1500 различных аккордов, что позволяет аккомпанировать любой песне.
Ключевые функции REAL GUITAR:
- Простота использования.
- Звук студийного качества.
- Диапазон настраиваемых аккордов
- 5 типа акустических / электрических гитар.
- 3 режима воспроизведения.
- Более 1500 аккордов.
- Режим записи.
- Экспорт ваших записей в MP3.
- Поддержка смартфонов и планшетов.
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Отзывы о программе REAL GUITAR
Admin
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