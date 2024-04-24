Алгоритмы - бесплатное анимированное руководство по алгоритмам, которое будет полезно как IT-специалистам, так и обычным пользователям, интересующихся программированием и информационными технологиями. Благодаря наличию "режима моделирования" можно существенно углубить знания алгоритмов, пробуя их с разными условиями. Кроме этого в приложении присутствуют такие важные и полезные разделы алгоритмов как шифрование, сети и безопасность.

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