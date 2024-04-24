Алгоритмы для Android

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Оценка: 2.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Программирование - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 019 | Статистика
Размер:41.35 Мб
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Алгоритмы - бесплатное анимированное руководство по алгоритмам, которое будет полезно как IT-специалистам, так и обычным пользователям, интересующихся программированием и информационными технологиями. Благодаря наличию "режима моделирования" можно существенно углубить знания алгоритмов, пробуя их с разными условиями. Кроме этого в приложении присутствуют такие важные и полезные разделы алгоритмов как шифрование, сети и безопасность.

Пользователю доступны следующие категории и темы обучения:

  • Сортировка (Пузырьковая сортировка, Сортировка выбором, Сортировка вставками и пр.).
  • Кластеризация (Алгоритм k-средних).
  • Поиск в списках (Линейный поиск, Бинарный поиск).
  • Поиск в графах (Поиск в ширину, Поиск в глубину, Алгоритм Беллмана-Форда и пр.).
  • Математика (Алгоритм Евклида, Тест простоты).
  • Сжатие данных (Кодирование длин серий (RLE), Кодирование Хаффмана).
  • Безопасность (Хеш-функции, Криптосистема с общим ключом, Криптосистема с открытым ключом, Гибридная криптосистема и пр.).
  • Структуры данных (Списки, Массивы, Стеки, Очереди и пр.).
  • Сеть (Рейтинг веб-станицы (PageRank)).
  • Рекурсия (Ханойская башня).
Что нового в Алгоритмы 1.4.0?
  • Поддерживается последняя версия ОС.
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