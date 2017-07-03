Metatogger для Windows

Metatogger 5.8.1.0

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Описание Metatogger 5.8.1.0Описание   Скачать Metatogger 5.8.1.0СКАЧАТЬ (17,95 Мб) Скриншоты Metatogger 5.8.1.0Скриншоты (3)   Статистика Metatogger 5.8.1.0Статистика   Отзывы о Metatogger 5.8.1.0Отзывы (0)  
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Metatogger - мощная программа для каталогизации, упорядочивания и сортировки музыкальных коллекций на ПК. С помощью этого приложения можно заполнять и редактировать все метаданные, содержащиеся в тегах, что сделает ваши альбомы более красивыми, информативными и удобными для последующего поиска.

Стоит отметить, что есть возможность скачивать метаинформацию из интернета - введите название композиции, прослушайте предложенные варианты и подберите наиболее подходящий из списка. Здесь же, кстати, можно находить и тексты песен.

Поддерживаются все самые популярные форматы звуковых файлов: mp3, flac, ogg, wma, wav, aac и другие.

Скриншоты Metatogger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы
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