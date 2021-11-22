Mp3tag для Windows
|Оценка:
|4.52/5 голосов - 89
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Florian Heidenreich
|Категория:
|Tag редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|14 / 99 229 | Статистика
|Размер:
|4,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах. Присутствует возможность импорта/экспорта информации, создания плейлистов, поддержка работы с онлайновой базой freedb для получения данных о музыкальных исполнителях, авторах и т.п.
Программа поддерживает следующие аудио форматы:
- Advanced Audio Coding (aac)
- Free Lossless Audio Codec (flac)
- Monkey's Audio (ape)
- Mpeg Layer 3 (mp3)
- MPEG-4 (mp4 / m4a / m4b / iTunes compatible)
- Musepack (mpc)
- Ogg Vorbis (ogg)
- OptimFROG (ofr)
- OptimFROG DualStream (ofs)
- Speex (spx)
- Tom's Audio Kompressor (tak)
- True Audio (tta)
- Windows Media Audio (wma)
- WavPack (wv)
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Отзывы о программе Mp3tag
Юрий про Mp3tag 2.72a [26-11-2015]
Прекрасная, божественная программа, лучшая в своем роде. Только благодаря ей удалось навести порядок в своем скопище аудио. Чуть-чуть к ней привыкнуть - и редактирование тегов превращается в увлекательный понятный процесс. От души рекомендую всем, кому надоел бардак в музыкальной коллекции.
5 | 2 | Ответить
Андрей в ответ Юрий про Mp3tag 2.80b [14-01-2017]
Не знаю что подумать.Скачал тут.Все хорошо работает,но на 4 или может 5 запуске мой dr Web вышиб эту программу.exe файл сработал как троян.Пока не удалил в панели управления и не перегрузил комп,новый скачанный за рубежом setup не хотел устанавливаться.Вопрос какая гнида портит программы????
2 | 4 | Ответить
Стас про Mp3tag 2.66 [27-01-2015]
На редкость дубовая прога.
Так неудобно реализовать работу с тегами - еще надо постараться
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Андрей про Mp3tag 2.55а [28-05-2013]
В программе после редактирования всё выглядит "ОК" , после копирования на телефон никаких изменений, всё как и было. Такое впечатление что изменения видит только эта программа.Отсюда и одна звёздочка, жаль меньше нельзя поставить!
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Слава Украине в ответ Андрей про Mp3tag 2.61d [15-07-2014]
Рукожоп ты,Андрей! У меня все хорошо редактирует, проверь свои крюки
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