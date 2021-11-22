Mp3tag для Windows

Описание
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Оценка: 4.52/5 голосов - 89
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Tag редакторы
Загрузок (сегодня/всего):14 / 99 229 | Статистика
Размер:4,09 Мб
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Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах. Присутствует возможность импорта/экспорта информации, создания плейлистов, поддержка работы с онлайновой базой freedb для получения данных о музыкальных исполнителях, авторах и т.п.

Программа поддерживает следующие аудио форматы:

  • Advanced Audio Coding (aac)
  • Free Lossless Audio Codec (flac)
  • Monkey's Audio (ape)
  • Mpeg Layer 3 (mp3)
  • MPEG-4 (mp4 / m4a / m4b / iTunes compatible)
  • Musepack (mpc)
  • Ogg Vorbis (ogg)
  • OptimFROG (ofr)
  • OptimFROG DualStream (ofs)
  • Speex (spx)
  • Tom's Audio Kompressor (tak)
  • True Audio (tta)
  • Windows Media Audio (wma)
  • WavPack (wv)
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Отзывы о программе Mp3tag

Alex про Mp3tag 2.96 [11-07-2019]

Я просто люблю эту программу. :)
2 | 2 | Ответить

Денис про Mp3tag 2.80b [15-12-2016]

Супер!
2 | 2 | Ответить

Юрий про Mp3tag 2.72a [26-11-2015]

Прекрасная, божественная программа, лучшая в своем роде. Только благодаря ей удалось навести порядок в своем скопище аудио. Чуть-чуть к ней привыкнуть - и редактирование тегов превращается в увлекательный понятный процесс. От души рекомендую всем, кому надоел бардак в музыкальной коллекции.
5 | 2 | Ответить

Андрей в ответ Юрий про Mp3tag 2.80b [14-01-2017]

Не знаю что подумать.Скачал тут.Все хорошо работает,но на 4 или может 5 запуске мой dr Web вышиб эту программу.exe файл сработал как троян.Пока не удалил в панели управления и не перегрузил комп,новый скачанный за рубежом setup не хотел устанавливаться.Вопрос какая гнида портит программы????
2 | 4 | Ответить

Стас про Mp3tag 2.66 [27-01-2015]

На редкость дубовая прога.
Так неудобно реализовать работу с тегами - еще надо постараться
2 | 3 | Ответить

Андрей про Mp3tag 2.55а [28-05-2013]

В программе после редактирования всё выглядит "ОК" , после копирования на телефон никаких изменений, всё как и было. Такое впечатление что изменения видит только эта программа.Отсюда и одна звёздочка, жаль меньше нельзя поставить!
3 | 4 | Ответить

Слава Украине в ответ Андрей про Mp3tag 2.61d [15-07-2014]

Рукожоп ты,Андрей! У меня все хорошо редактирует, проверь свои крюки
6 | 3 | Ответить

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