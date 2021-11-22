Отзывы о программе Mp3tag

Alex Я просто люблю эту программу. :)

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Денис Супер!

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Юрий Прекрасная, божественная программа, лучшая в своем роде. Только благодаря ей удалось навести порядок в своем скопище аудио. Чуть-чуть к ней привыкнуть - и редактирование тегов превращается в увлекательный понятный процесс. От души рекомендую всем, кому надоел бардак в музыкальной коллекции.

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Андрей Юрий Не знаю что подумать.Скачал тут.Все хорошо работает,но на 4 или может 5 запуске мой dr Web вышиб эту программу.exe файл сработал как троян.Пока не удалил в панели управления и не перегрузил комп,новый скачанный за рубежом setup не хотел устанавливаться.Вопрос какая гнида портит программы????

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Стас На редкость дубовая прога.

Так неудобно реализовать работу с тегами - еще надо постараться

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Андрей В программе после редактирования всё выглядит "ОК" , после копирования на телефон никаких изменений, всё как и было. Такое впечатление что изменения видит только эта программа.Отсюда и одна звёздочка, жаль меньше нельзя поставить!

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