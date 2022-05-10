TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. Утилита переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их имени содержалось информация из тэгов.

Также программа позволяет сгенерировать тэг по имени файла/директории или изменить значения необходимых полей в пакетном режиме. Приложение имеет широкие возможности для получения информации об альбоме через интернет базу данных freedb.org.

Поддерживаются теги ID3v1 и ID3v2, Vorbis Comments и APEv2. Универсальный редактор ТЭГов поможет быстро и удобно обработать необходимую информацию, в том числе в пакетном режиме. Также имеется в наличии простой, но удобный редактор плейлистов, позволяющий сохранять и читать листы в PLS/M3U и экспортировать их в HTML и таблицы Excel.

TagScanner в большинстве случаев значительно облегчает жизнь, когда требуется привести в порядок свой музыкальный архив.

Возможности программы: