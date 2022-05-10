TagScanner для Windows
|Оценка:
|4.74/5 голосов - 65
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Серков Сергей
|Категория:
|Tag редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 42 282 | Статистика
|Размер:
|4,21 Мб
TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. Утилита переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их имени содержалось информация из тэгов.
Также программа позволяет сгенерировать тэг по имени файла/директории или изменить значения необходимых полей в пакетном режиме. Приложение имеет широкие возможности для получения информации об альбоме через интернет базу данных freedb.org.
Поддерживаются теги ID3v1 и ID3v2, Vorbis Comments и APEv2. Универсальный редактор ТЭГов поможет быстро и удобно обработать необходимую информацию, в том числе в пакетном режиме. Также имеется в наличии простой, но удобный редактор плейлистов, позволяющий сохранять и читать листы в PLS/M3U и экспортировать их в HTML и таблицы Excel.
TagScanner в большинстве случаев значительно облегчает жизнь, когда требуется привести в порядок свой музыкальный архив.
Возможности программы:
- Переименование музыкальных файлов по информации из ТЭГов
- Мощный редактор Тэгов
- Работа с MP3, OGG, Musepack, Monkey’s Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, SPEEX, WavePack файлами
- Поддержка ID3 тэгов версий 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 , APE v1 и v2, Vorbis Comments
- Чтение и запись ID3v2 лирики и графики
- Чтение и запись OGG коментариев
- Генератор тэгов по имени файла/папки
- Генерация тэгов по информации из интернет (freedb)
- Перенос Тэгов между версиями
- Изменение регистра Тэгов
- Широкие возможности по настройке ввода/вывода
- Работа по шаблонам
- Возможность работы с вложенными папками
- Продвинутый редактор тэгов
- Расширенная поддержка стилей (более 140) + возможность задавать свои
- Редактор плейлистов
- Запись дополнительной информации в плейлист как у Winamp или Sonique
- Экспорт плейлистов в HTML, Excel и CSV (удобно для баз данных)
- Возможность составлять и редактировать плейлисты "на лету"
- Список всех возможных значений для поля теперь доступен в Расширенном редакторе тэгов
- Поддержка сверхдлинных имен файлов
- Поддержка сегментированных MP4 файлов
- Возможность прокрутки многострочных полей с помощью колеса мыши в редакторе тэгов
- Обновлены некоторые диалоги, убрано мещающее автодополнение
- Обновлена поддержка формата FLAC
- Локализация: Italian, Czech
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Отзывы о программе TagScanner
Алина про TagScanner 6.0.21 [23-05-2017]
Что случилось с программой? У меня она вообще не видит mp3 музыку, а раньше так хорошо работала и учень меня выручила.
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tortortor28 про TagScanner 5.1.668 [24-10-2015]
Полный отстой!!! на данный момент не работает поиск тегов в базах online.
А был когда-то лучшим.
2 | 9 | Ответить
(ерж про TagScanner 5.1.649 [11-05-2014]
Не разделяю всеобщих восторгов по поводу этой программы: русифицирована не полностью, преобразование тегов начинающим пользователем этого продукта может завести к такому несуразному названию файла, что вернуть к его первоначальному виду (по умолчанию) не предоставляется возможным даже откатом, иногда и вообще отказывается переименовывать. В общем разочарован, это так ещё мягко сказано.
3 | 6 | Ответить