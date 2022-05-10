TagScanner для Windows

Описание
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Оценка: 4.74/5 голосов - 65
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Tag редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 42 282 | Статистика
Размер:4,21 Мб
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TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. Утилита переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их имени содержалось информация из тэгов.

Также программа позволяет сгенерировать тэг по имени файла/директории или изменить значения необходимых полей в пакетном режиме. Приложение имеет широкие возможности для получения информации об альбоме через интернет базу данных freedb.org.

Поддерживаются теги ID3v1 и ID3v2, Vorbis Comments и APEv2. Универсальный редактор ТЭГов поможет быстро и удобно обработать необходимую информацию, в том числе в пакетном режиме. Также имеется в наличии простой, но удобный редактор плейлистов, позволяющий сохранять и читать листы в PLS/M3U и экспортировать их в HTML и таблицы Excel.

TagScanner в большинстве случаев значительно облегчает жизнь, когда требуется привести в порядок свой музыкальный архив.

Возможности программы:

  • Переименование музыкальных файлов по информации из ТЭГов
  • Мощный редактор Тэгов
  • Работа с MP3, OGG, Musepack, Monkey’s Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, SPEEX, WavePack файлами
  • Поддержка ID3 тэгов версий 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 , APE v1 и v2, Vorbis Comments
  • Чтение и запись ID3v2 лирики и графики
  • Чтение и запись OGG коментариев
  • Генератор тэгов по имени файла/папки
  • Генерация тэгов по информации из интернет (freedb)
  • Перенос Тэгов между версиями
  • Изменение регистра Тэгов
  • Широкие возможности по настройке ввода/вывода
  • Работа по шаблонам
  • Возможность работы с вложенными папками
  • Продвинутый редактор тэгов
  • Расширенная поддержка стилей (более 140) + возможность задавать свои
  • Редактор плейлистов
  • Запись дополнительной информации в плейлист как у Winamp или Sonique
  • Экспорт плейлистов в HTML, Excel и CSV (удобно для баз данных)
  • Возможность составлять и редактировать плейлисты "на лету"
Что нового в TagScanner 6.1.13?
  • Список всех возможных значений для поля теперь доступен в Расширенном редакторе тэгов
  • Поддержка сверхдлинных имен файлов
  • Поддержка сегментированных MP4 файлов
  • Возможность прокрутки многострочных полей с помощью колеса мыши в редакторе тэгов
  • Обновлены некоторые диалоги, убрано мещающее автодополнение
  • Обновлена поддержка формата FLAC
  • Локализация: Italian, Czech
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Отзывы о программе TagScanner

Алина про TagScanner 6.0.21 [23-05-2017]

Что случилось с программой? У меня она вообще не видит mp3 музыку, а раньше так хорошо работала и учень меня выручила.
3 | 5 | Ответить

tortortor28 про TagScanner 5.1.668 [24-10-2015]

Полный отстой!!! на данный момент не работает поиск тегов в базах online.
А был когда-то лучшим.
2 | 9 | Ответить

(ерж про TagScanner 5.1.649 [11-05-2014]

Не разделяю всеобщих восторгов по поводу этой программы: русифицирована не полностью, преобразование тегов начинающим пользователем этого продукта может завести к такому несуразному названию файла, что вернуть к его первоначальному виду (по умолчанию) не предоставляется возможным даже откатом, иногда и вообще отказывается переименовывать. В общем разочарован, это так ещё мягко сказано.
3 | 6 | Ответить

Юрий про TagScanner 5.1.630 [30-01-2013]

Мощь!
3 | 2 | Ответить

topor51 про TagScanner 5.1.612 [24-05-2012]

Хорошая программа, но mp3tag лучше.
2 | 2 | Ответить

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