VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Представляет собой готовую сборку для создания локального сервера, в состав которого входят:

Apache

PHP

MySQL

SQLite

Smarty

PhPMyAdmin

ZendOptimizer

SQLiteManager

Поможет создать локальный сервер с множеством инструментов. С удобным все-в-одном инсталлятором, в котором все компоненты установлены в одном каталоге, приступить к работе можно будет сразу после окончания процесса установки. Программа проста в установке и использовании, поэтому подойдет как для начинающих, так и для продвинутых пользователей.

Позволяет получить доступ ко всем функциям и настройкам сервера из контекстного меню. Нажатие на значок в системном лотке показывает доступные модули и соответствующие конфигурационные файлы. Любой из компонентов сервера можно запустить и остановить в любое время. В разделе меню "Log" можно посмотреть журнал ошибок, возникших при работе сервера.

Особенности приложения: