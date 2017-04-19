VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Представляет собой готовую сборку для создания локального сервера, в состав которого входят:
Apache
PHP
MySQL
SQLite
Smarty
PhPMyAdmin
ZendOptimizer
SQLiteManager
Поможет создать локальный сервер с множеством инструментов. С удобным все-в-одном инсталлятором, в котором все компоненты установлены в одном каталоге, приступить к работе можно будет сразу после окончания процесса установки. Программа проста в установке и использовании, поэтому подойдет как для начинающих, так и для продвинутых пользователей.
Позволяет получить доступ ко всем функциям и настройкам сервера из контекстного меню. Нажатие на значок в системном лотке показывает доступные модули и соответствующие конфигурационные файлы. Любой из компонентов сервера можно запустить и остановить в любое время. В разделе меню "Log" можно посмотреть журнал ошибок, возникших при работе сервера.
Особенности приложения:
осуществляет управление компонентами через визуальный интерфейс;
обеспечивает быстрый запуск, перезагрузку и остановку сервера;
дает возможность непрерывно следить за статусом работающего сервера за счет активной панели в трее;
позволяет легко выставлять нужные настройки с помощью клика на нужный сегмент;
все настройки прописываются не в текстовом файле, а просто отмечаются галочками в соответствующих полях;
все настройки можно защитить паролем от несанкционированного доступа.
безопасна для системы;
не оставляет следов в реестре после удаления;
абсолютно бесплатна для использования (в том числе и в коммерческих целях).