VertrigoServ для Windows

VertrigoServ 2.46

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Описание VertrigoServ 2.46Описание   Скачать VertrigoServ 2.46СКАЧАТЬ (36,69 Мб) Скриншоты VertrigoServ 2.46Скриншоты (6)   Статистика VertrigoServ 2.46Статистика   Отзывы о VertrigoServ 2.46Отзывы (0)  
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VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Представляет собой готовую сборку для создания локального сервера, в состав которого входят:

  • Apache
  • PHP
  • MySQL
  • SQLite
  • Smarty
  • PhPMyAdmin
  • ZendOptimizer
  • SQLiteManager

 

Поможет создать локальный сервер с множеством инструментов. С удобным все-в-одном инсталлятором, в котором все компоненты установлены в одном каталоге, приступить к работе можно будет сразу после окончания процесса установки. Программа проста в установке и использовании, поэтому подойдет как для начинающих, так и для продвинутых пользователей.

Позволяет получить доступ ко всем функциям и настройкам сервера из контекстного меню. Нажатие на значок в системном лотке показывает доступные модули и соответствующие конфигурационные файлы. Любой из компонентов сервера можно запустить и остановить в любое время. В разделе меню "Log" можно посмотреть журнал ошибок, возникших при работе сервера.

Особенности приложения:

  • осуществляет управление компонентами через визуальный интерфейс;
  • обеспечивает быстрый запуск, перезагрузку и остановку сервера;
  • дает возможность непрерывно следить за статусом работающего сервера за счет активной панели в трее;
  • позволяет легко выставлять нужные настройки с помощью клика на нужный сегмент;
  • все настройки прописываются не в текстовом файле, а просто отмечаются галочками в соответствующих полях;
  • все настройки можно защитить паролем от несанкционированного доступа.
  • безопасна для системы;
  • не оставляет следов в реестре после удаления;
  • абсолютно бесплатна для использования (в том числе и в коммерческих целях).
Скриншоты VertrigoServ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 488
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыASP, PHP, Perl, CGI - Базы данных
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