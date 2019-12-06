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PhpStorm 2019.3
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3.78 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 3.78 из 5
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PhpStorm – интегрированная среда разработки на PHP с интеллектуальным редактором, которая поддерживает PHP 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 и 5.3 (современные и классические проекты), включая генераторы, сопрограммы, пространства имен, замыкания, типажи, синтаксис коротких массивов, а также обеспечивает автодополнение кода, рефакторинги, предотвращение ошибок налету и поддерживает смешивание языков.
Поддерживаются передовые технологии веб-разработки, включая HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, шаблоны Jade, Zen Coding, Emmet и JavaScript.
Кроме того приложение включает в себя всю функциональность WebStorm (HTML/CSS редактор, JavaScript редактор) и добавляет полнофункциональную поддержку PHP и баз данных / SQL.
Ключевые возможности:
- Интеллектуальный редактор PHP кода с подсветкой синтаксиса, автодополнением кода, расширенными настройками форматирования кода, предотвращением ошибок налету.
- Поддерживает PHP 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4 и 5.3, генераторы, сопрограммы и все синтаксические улучшения.
- PHP рефакторинги, code (re)arranger, детектор дублируемого кода.
- Поддержка Vagrant, Composer, встроенный REST клиент, Command Line Tools, SSH консоль.
- Поддержка фреймворков (MVC view для Symfony2, Yii) и специализированные плагины для ведущих PHP фреймворков (Symfony, Magento, Drupal, Yii, CakePHP, WordPress, Joomla! и многие другие).
- Визуальный отладчик для PHP приложений, валидация конфигурации отладчика, PHPUnit с покрытием кода (поддержка PHPUnit 5), а также интеграция с профилировщиком.
- HTML, CSS, JavaScript редактор. Отладка и модульное тестирование для JS. Поддержка HTML5, CSS, Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript Harmony, Emmet и других передовых технологий веб-разработки.
- Полный набор инструментов для фронтенд-разработки.
- Поддержка стилей кода, встроенные стили PSR1/PSR2, Symfony2, Zend, Drupal и другие.
- Интеграция с системами управления версиями, включая унифицированный интерфейс.
- Удаленное развертывание приложений и автоматическая синхронизация с использованием FTP, SFTP, FTPS и др.
- Live Edit: изменения в коде можно мгновенно просмотреть в браузере без перезагрузки страницы.
- PHP UML.
- Интеграция с баг-трекерами.
- Инструменты работы с базами данных, SQL редактор.
- Кросс-платформенность (Windows, Mac OS X, Linux).
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