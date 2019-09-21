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phpMyAdmin 4.9.1
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4.49 из 5, всего оценок - 143
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- Рейтинг программы - 4.49 из 5
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phpMyAdmin - утилита для администрирования MySQL через web-интерфейс, написанная на PHP. На текущий момент включает в себя возможности создания/удаления баз данных, создания/удаления/редактирования таблиц, удаления/редактирования/добавления полей, позволяет выполнять произвольные SQL-запросы.
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|Что нового в phpMyAdmin 4.9.1?
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Отзывы о программе phpMyAdmin
с супер деревни про phpMyAdmin 4.3.12 [16-03-2015]
Полезная программа.
6 | 2 | Ответить
alex про phpMyAdmin 3.4.10 / 3.5.0.beta 1 [20-02-2012]
Тут некто Phill писал что Denwer лучше phpMyAdmin. Это все равно что написать о том что курица лучше яйца. Курица не лучше и не хуже - это просто иная субстанция: Denwer - пакет программ для создания и отладки сайтов, а phpMyAdmin - web-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. И точно также, как курица содержит в себе яйцо, так Denwer содержит в себе phpMyAdmin, как один из компонентов.
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dekameron про phpMyAdmin 3.2.5 [25-02-2010]
У меня ток скрипт муадмина...
Есть еще и прога? Оо
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pi про phpMyAdmin 3.2.5 [19-01-2010]
Не знаю, зачем нужен новый админ.
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chapin про phpMyAdmin 2.11.4 [16-02-2008]
я хрен понимаю о чем речь,но дружище,kipalex это может nik а не сайт?Фокин
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