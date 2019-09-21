PHP 7.3.5 Широко используемый язык скриптов, специально разработанный для Web-программирования. Среди достоинств PHP присутствует легкая интеграция в HTML, поддержка широкого ActivePerl 5.24.1.2402 ActivePerl - Замечательная вещь для тех, кто хоть чуть-чуть связан с Перлом или программированием для Веба. Данный пакет включает не только Perl for Win32 phpDesigner 8.1.2 phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим

PhpStorm 2018.2.5 Build 182.4892.16 Мощный и навороченный редактор для PHP, HTML и JavaScript с возможностью анализа кода на лету, предотвращения ошибок в коде, подсветкой синтаксиса, расширенными phpMyAdmin 4.9.0.1 phpMyAdmin - утилита для администрирования MySQL через web-интерфейс, написанная на PHP Zend Studio 13.6.1 Zend Studio - Мощная интегрированная платформа для написания и отладки приложений на PHP. Совмещает в себе редактор с системой контекстных подсказок и отладчик, что