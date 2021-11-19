PHP для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 181
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The PHP Group
|Категория:
|ASP, PHP, Perl, CGI
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 130 326 | Статистика
|Размер:
|23,55 Мб
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PHP - распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом, который сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может внедряться непосредственно в HTML.
Обладает большим набором встроенных средств для:
- автоматического извлечения POST и GET-параметров, а также переменных окружения веб-сервера в предопределённые массивы;
- взаимодействия с большим количеством различных систем управления базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Lotus Notes, DBM, Firebird и пр.);
- автоматизированной отправки HTTP-заголовков;
- работы с HTTP-авторизацией;
- работы с cookies и сессиями;
- работы с локальными и удалёнными файлами, сокетами;
- обработки файлов, загружаемых на сервер;
- работы с XForms и т.д.
Основные области применения:
- Создание скриптов для выполнения на стороне сервера.
- Создание скриптов для выполнения в командной строке.
- Создание оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента.
PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux, многие модификации Unix (такие как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, и многие другие. Также в PHP включена поддержка большинства современных веб-серверов, таких как Apache, IIS и многих других.
Широко используемый язык скриптов, специально разработанный для Web-программирования....
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Отзывы о программе PHP
Уткур про PHP 7.2.6 [08-06-2018]
Как насчет первого языка изучения? Или взяться за что то другое
6 | 26 | Ответить
Андрей про PHP 7.1.6 [03-08-2017]
пипец ашь 13 лет прошло ))))самое крутое обшенние)))
5 | 2 | Ответить
Владимир про PHP 5.6.6 [04-03-2015]
для работы с PHP очень классно применять Open Server!
Приятнее Денвера и более наглядно
9 | 3 | Ответить
Akumaru про PHP 5.5.10 [18-08-2014]
Лучше использовать готовые фреймворки, написанные на PHP, во избежание ошибок. Не создавайте велосипед. Также думаю лучше использовать Open Server. Можно даже с флэшки запускать и проблем не создаёт.
2 | 5 | Ответить
prudcky про PHP 5.4.10 [11-01-2013]
denwer конечно неплох в том что он очень простой, но он ну уж часто выеб... Советую XAMPP - работает без вопросов, та и разобраться в нем тоже не проблема.
2 | 3 | Ответить