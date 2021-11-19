PHP - распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом, который сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может внедряться непосредственно в HTML.

Обладает большим набором встроенных средств для:

автоматического извлечения POST и GET-параметров, а также переменных окружения веб-сервера в предопределённые массивы;

взаимодействия с большим количеством различных систем управления базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Lotus Notes, DBM, Firebird и пр.);

автоматизированной отправки HTTP-заголовков;

работы с HTTP-авторизацией;

работы с cookies и сессиями;

работы с локальными и удалёнными файлами, сокетами;

обработки файлов, загружаемых на сервер;

работы с XForms и т.д.

Основные области применения:

Создание скриптов для выполнения на стороне сервера.

Создание скриптов для выполнения в командной строке.

Создание оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента.

PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux, многие модификации Unix (такие как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, и многие другие. Также в PHP включена поддержка большинства современных веб-серверов, таких как Apache, IIS и многих других.