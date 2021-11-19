PHP для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 181
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ASP, PHP, Perl, CGI
Загрузок (сегодня/всего):6 / 130 326 | Статистика
Размер:23,55 Мб
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PHP скриншот № 1

PHP - распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом, который сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может внедряться непосредственно в HTML.

Обладает большим набором встроенных средств для:

  • автоматического извлечения POST и GET-параметров, а также переменных окружения веб-сервера в предопределённые массивы;
  • взаимодействия с большим количеством различных систем управления базами данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Lotus Notes, DBM, Firebird и пр.);
  • автоматизированной отправки HTTP-заголовков;
  • работы с HTTP-авторизацией;
  • работы с cookies и сессиями;
  • работы с локальными и удалёнными файлами, сокетами;
  • обработки файлов, загружаемых на сервер;
  • работы с XForms и т.д.

Основные области применения:

  • Создание скриптов для выполнения на стороне сервера.
  • Создание скриптов для выполнения в командной строке.
  • Создание оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента.

PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux, многие модификации Unix (такие как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, и многие другие. Также в PHP включена поддержка большинства современных веб-серверов, таких как Apache, IIS и многих других.

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Отзывы о программе PHP

Уткур про PHP 7.2.6 [08-06-2018]

Как насчет первого языка изучения? Или взяться за что то другое
6 | 26 | Ответить

Андрей про PHP 7.1.6 [03-08-2017]

пипец ашь 13 лет прошло ))))самое крутое обшенние)))
5 | 2 | Ответить

Guest в ответ Андрей про PHP 7.2.4 [01-04-2018]

Уже 15 лет))((.
2 | 6 | Ответить

Ananas в ответ Guest про PHP 7.4.8 [22-07-2020]

20)))
2 | 2 | Ответить

Владимир про PHP 5.6.6 [04-03-2015]

для работы с PHP очень классно применять Open Server!
Приятнее Денвера и более наглядно
9 | 3 | Ответить

Akumaru про PHP 5.5.10 [18-08-2014]

Лучше использовать готовые фреймворки, написанные на PHP, во избежание ошибок. Не создавайте велосипед. Также думаю лучше использовать Open Server. Можно даже с флэшки запускать и проблем не создаёт.
2 | 5 | Ответить

prudcky про PHP 5.4.10 [11-01-2013]

denwer конечно неплох в том что он очень простой, но он ну уж часто выеб... Советую XAMPP - работает без вопросов, та и разобраться в нем тоже не проблема.
2 | 3 | Ответить

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