Punto Switcher 2.0 для Mac
Punto Switcher - автоматически переключает раскладки клавиатуры. Это оченьу добно для тех пользователей, которые не владеют методом слепого набора т.е. набирают
Macs Fan Control 1.4.0 для Mac
Macs Fan Control - бесплатная утилита для Mac OS X, которая позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, что дает возможность решить проблему лишнего
Ukelele 1.8.4 для Mac
Ukelele - позволяет задать любую раскладку клавиатуры. Программа может стартовать сразу после загрузки операционной системы. Таким образом вы можете создавать свои
BootXChanger 1.0.3 для Mac
BootXChanger - утилита позволяет заменить стандартную графическую заставку (яблоко) при загрузки системы на графический файл, который выберет пользователь
iStat pro 4.71 WDG для Mac
iStat pro - отображает различную статистическую информацию относительно ресурсов Мака: загрузку CPU, состояние HDD, ОЗУ, информацию о сетевых подключениях,
Syncmate 4.1.1893 для Mac
SyncMate позволяет легко синхронизировать любые данные (через USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet) между Mac, различными мобильными устройствами, другими Mac или Windows