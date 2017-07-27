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Macs Fan Control для Mac

Macs Fan Control 1.4.8.1 для Mac

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Описание Macs Fan Control 1.4.8.1 для MacОписание   Скачать Macs Fan Control 1.4.8.1 для MacСКАЧАТЬ (9,07 Мб) Скриншоты Macs Fan Control 1.4.8.1 для MacСкриншоты (3)   Статистика Macs Fan Control 1.4.8.1 для MacСтатистика   Отзывы о Macs Fan Control 1.4.8.1 для MacОтзывы (0)  
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Macs Fan Control - бесплатная утилита для Mac OS X, которая позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, что дает возможность решить проблему лишнего шума и перегрева. Поддерживаются всех моделей iMac, MacBook (Pro/Air), Mac mini, Mac Pro. Присутствует возможность вручную задавать постоянное значение оборотов (например, минимальное), а также осуществлять контроль скорости вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков (например, температуры S.M.A.R.T. диска стороннего производителя).

Основные возможности Macs Fan Control:

  • Поддержка всех моделей iMac, MacBook (Pro/Air), Mac mini, Mac Pro.
  • Возможность установить некоторое постоянное значение оборотов (например, минимальное).
  • Контроль скорости вентиляторов в зависимости от показаний температурных датчиков (например, температуры S.M.A.R.T. диска стороннего производителя).
  • Мониторинг в реальном времени скоростей вентиляторов и всевозможных температурных датчиков Mac (включая жесткие диски HDD/SSD даже сторонних производителей, используя S.M.A.R.T.).
  • Отображение иконки, температуры, скорости вентилятора в иконке трея (строке меню Mac).
Скриншоты Macs Fan Control:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 877
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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