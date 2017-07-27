Punto Switcher 2.0 для Mac

Punto Switcher - автоматически переключает раскладки клавиатуры. Это оченьу добно для тех пользователей, которые не владеют методом слепого набора т.е. набирают

Macs Fan Control 1.4.0 для Mac

Macs Fan Control - бесплатная утилита для Mac OS X, которая позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов, что дает возможность решить проблему лишнего

Ukelele 1.8.4 для Mac

Ukelele - позволяет задать любую раскладку клавиатуры. Программа может стартовать сразу после загрузки операционной системы. Таким образом вы можете создавать свои